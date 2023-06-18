ما هو الروتين الامثل لعدد مرات غسل الشعر؟

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ورغم التحذير الصادر عن التقرير، تنقل الشبكة أن الخبراء يقولون إنه لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع "حول عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها شعرك" أو ما يمكنك فعله للحفاظ عليه في أيام الراحة.ويقول الدكتور أنتوني روسي، مساعد طبيب الأمراض الجلدية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك وزميل الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية، للشبكة الأميركية إن بعض الناس يعتقدون فقط أنه يتعين عليهم غسل شعرهم كل يوم أو أنهم سيحصلون على شعر دهني للغاية.ويعتمد عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف خصلات شعرك على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع الشعر، ومدى دهنية فروة رأسك، ومستويات نشاطك.ويمكن أن يؤدي الغسل في كثير من الأحيان إلى جفاف الشعر، كما يمكن أن يسبب تراكم الزيت من عدم الغسيل الكافي.ويخبر روسي مرضاه عموما أنه يجب عليهم غسل شعرهم مرة أو مرتين في الأسبوع. ولكن إذا كنت قد خضعت لعلاجات كيميائية يمكن أن تجعل شعرك أكثر جفافا، فقد ترغب في غسله أقل من مرة أسبوعيا لتجنب تكسر الشعر أو هشاشته أو تقصف الأطراف.أما إذا كانت فروة الرأس دهنية جدا، فقد تحتاج إلى غسلها مرة واحدة يوميا، وفقا لموقع الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية.ويمكن أن يلعب العمر دورا أيضا، ويقول روسي: "خلال فترة البلوغ هناك زيادة في الهرمونات، وبالتالي يمكن أن تتضخم الغدد الزيتية". وأضاف أن الأطفال قد يعانون من المزيد من فروة الرأس الدهنية خلال سنوات البلوغ، لذا فإن غسل شعرهم في كثير من الأحيان قد يكون مفيدا.تنتج فروة رأسنا كمية أقل من الزيت مع تقدمنا في السن، وفقا للجمعية الأميركية، التي تؤكد أن الشعر الكثيف المجعد عموما لا يحتاج إلى غسله يوميا أو حتى أسبوعيا، ولكن يجب غسله كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل "للحفاظ على فروة رأسك وشعرك نظيفين وصحيين".وللعناية بالشعر وفروة الرأس ينصح بتدليك فروة الرأس، ويمكن استخدام أشياء مثل البلسم الذي يترك على الشعر أو زيوت فروة الرأس التي تساعد على تغذية وترطيب فروة الرأس، وفق روسي.أما عمن يمارسون الرياضة بانتظام، فينصح الخبراء بأنه لا حاجة لغسل الشعر بالشامبو كل مرة ما لم يكن هناك نمو مفرط للبكتيريا، وفقا لموقع الحرة.