الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ما هو الوقت المثالي للبقاء في الإضاءة الخارجية لتقليل مخاطر الاكتئاب؟

1-girl-sitting-on-the-light-pole-masha-lince
الضوء
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يقضون تسعين دقيقة يوميا في الضوء الخارجي هم أقل عرضة للاكتئاب، بصرف النظر عن القابلية الوراثية للإصابة بهذا المرض النفسي.اضافة اعلان

وأظهرت الدراسة أن الوقت المعتدل الذي يقضيه الإنسان في الإضاءة الطبيعية الخارجية يسهم في تقليل مخاطر الاكتئاب حتى عند الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى للإصابة بالاكتئاب.

ونشرت هذه الدراسة بمجلة "ترانزليشنال سيكاتري" (Translational Psychiatry)، ونقلها موقع "بي أس واي بوست" (PsyPost) المتخصص في أخبار علم النفس.

وتزيد العوامل الوراثية من خطر الاكتئاب، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن تعويض هذا الارتباط بالوقت الذي يقضيه الإنسان في الإضاءة الخارجية. 

وأجريت الدراسة لمعرفة الوقت الأمثل الذي يقضيه الإنسان في الإضاءة الخارجية لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، علاوة على الارتباط المشترك بين الوقت الذي يقضيه في الضوء الخارجي والمخاطر الوراثية للمرض.

والاكتئاب هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إذ إنه ينطوي على مجموعة من الأعراض العاطفية والمعرفية والجسدية مثل الشعور بالحزن والتعب وصعوبة التركيز والتغيرات في الشهية أو أنماط النوم ونقص الحافز. 

وحلل الباحثون بيانات 380976 مشاركا بريطانيا تراوحت أعمارهم بين 38 و73 عاما في بداية الدراسة التي استمرت لأكثر من 12 عاما، حيث أصيب ما معدله 3.58 بالمئة من المشاركين بالاكتئاب خلال فترة البحث.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يقضون ما متوسطه ساعة ونصف يوميا في الخارج، وهو ما يعادل ساعة واحدة يوميا في الشتاء وساعتين يوميا في الصيف.

ومع ذلك، فإن قضاء وقت أطول أو أقل من ساعة ونصف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض النفسي، نقلا عن موقع الحرة.

وكشفت الدراسة أن أولئك الذين يقضون وقتا أقل من ذلك لديهم مخاطر أعلى بنسبة 9 بالمئة للإصابة بالاكتئاب، في حين أن أولئك الذين يقضون أكثر من ساعة ونصف يوميا يرتفع الخطر المرض لديهم بنسبة 13 بالمئة. ويزيد فارق الخطر بنسبة تصل إلى 35 بالمئة عندما يقترن بالعوامل الوراثية.
قطرات أنف

قطرات أنف جديدة تنقذ حياة مرضى السكتة الدماغية 18 حزيران 2023

الشاي الأخضر

8 عادات يابانية تمنحك الصحة 18 حزيران 2023

tbl_articles_article_18438_690

ما هي الأغذية التي عليك تجنبها لو كنت تعاني التهاب المفاصل؟ 18 حزيران 2023

Obese-teen-girl-at-gym_G_559203069-scaled-e1636999891808

المراهقون الذين فقدوا الوزن بعد الجراحة يعانون من عظام أضعف 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

منذ6 ساعة
sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟

منذ13 ساعة
AR-160909975

لماذا النساء أكثر عرضة لمشكلات النوم من الرجال؟

منذ14 ساعة
is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف

منذ15 ساعة
علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

علماء يجربون طريقة فريدة لعلاج سرطان الدماغ

منذ16 ساعة
الزيتون الملون اصطناعياً يحتوي على مادة مسرطنة!

داخله مسرطن.. خبراء يحذرون من خطورة هذا النوع من الزيتون

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 