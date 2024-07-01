 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي الأطعمة التي تفاقم انتفاخ البطن؟.. وكيف نعالجها؟

أمعاء- تعبيرية
أمعاء- تعبيرية

يعاني البعض من مشكلة انتفاخ البطن، وهي عبارة عن حالة يسببها تراكم السوائل، أو الغازات، أو المواد الصلبة، في جزء من الأمعاء، أو ضعف عضلات البطن بعد الحمل.

اضافة اعلان

 

وذكر موقع "Healthdirect" الأسترالي أنّ الشخص قد يشعر أيضاً بأعراض مختلفة نتيجة لانتفاخ البطن، مثل: التشنّجات، التجشؤ، الإسهال، الإمساك، التورم، والغازات.
ما الذي يسبب انتفاخ البطن؟


قد تتراكم الغازات في الأمعاء عند تناول الكثير من الأطعمة المالحة والكربوهيدرات مثلاً، أو ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو شرب الكثير من المشروبات الغازية.


أما الانتفاخ المستمر فهو نتيجة مشاكل أخرى، مثل: الإمساك، مرض الاضطرابات الهضمية، أو عدم تحمل بعض أنواع الطعام والمشروبات: مثل الحليب (عدم تحمل اللاكتوز) والأطعمة الأخرى مثل بعض أنواع الفاكهة، والخضار، والحبوب (مثل القمح) متلازمة القولون العصبي (IBS).


الهرمونات: قبل الدورة الشهرية أو أثناء انقطاع الطمث، الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية، أو ما يُعرف بعدوى بكتيريا الهليكوباكتر بيلوري، تناول بعض الأدوية، زيادة الوزن، والتوتر.

 

كيفية معالجة انتفاخ البطن

تعتمد طريقة علاج انتفاخ البطن على السبب الكامن وراء ذلك، والتغيرات التي تطرأ على جسم كل فرد. ويمكن أن يساعد إجراء تعديلات على النظام الغذائي في السيطرة على تلك الحالة.


وتتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي قد تفاقم من هذه المشكلة التالي: الأطعمة المالحة، الكربوهيدرات، المشروبات الغازية، البصل أو الثوم، القمح، الذرة، منتجات اللاكتوز، والفاكهة.


أما إذا ترافق الإمساك مع انتفاخ البطن، فيُنصح باتباع الخطوات التالية:


تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، شرب كميات أكبر من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام.


في بعض الأحيان، فد يلجأ الطبيب المختص إلى وصف الأدوية التي تساعد في التخلص من الانتفاخ مثل تلك التي تساعد في عملية الهضم، أو المكملات الغذائية، والفيتامينات.


أمّا انتفاخ البطن الناجم عن حالة طبية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أو متلازمة القولون العصبي، فيتطلّب اتباع نظام غذائي صارم يحدده الطبيب المختص أو أخصائي التغذية. وكالات 

 

اقرأ أيضاً: 

دراسة: دواء شائع يزيل آلام القولون العصبي 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعر

لماذا يصبح الشعر أكثر عرضة للاحتراق في فصل الصيف؟

منذ1 ساعة
مرض السكري

كيف نمنع تطور "مقدمات السكري" إلى داء؟

منذ3 ساعة
اكتشاف علمي

اكتشاف علمي سيقضي على "أشد الأمراض عدوى في العالم"

منذ3 ساعة
زواج

بعد مقابلات مع 40 ألف زوج وزوجة.. ما أسرار نجاح العلاقة؟

منذ23 ساعة
تعبيرية

سر السعادة وطول العمر الياباني.. 3 ممارسات يومية

منذ23 ساعة
غرفة عمليات

وسط دهشة الأطباء.. يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعاتي أذن (فيديو)

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ17 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ17 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 