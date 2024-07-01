ما هي الأطعمة التي تفاقم انتفاخ البطن؟.. وكيف نعالجها؟

يعاني البعض من مشكلة انتفاخ البطن، وهي عبارة عن حالة يسببها تراكم السوائل، أو الغازات، أو المواد الصلبة، في جزء من الأمعاء، أو ضعف عضلات البطن بعد الحمل.

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وذكر موقع "Healthdirect" الأسترالي أنّ الشخص قد يشعر أيضاً بأعراض مختلفة نتيجة لانتفاخ البطن، مثل: التشنّجات، التجشؤ، الإسهال، الإمساك، التورم، والغازات.

ما الذي يسبب انتفاخ البطن؟



قد تتراكم الغازات في الأمعاء عند تناول الكثير من الأطعمة المالحة والكربوهيدرات مثلاً، أو ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو شرب الكثير من المشروبات الغازية.



أما الانتفاخ المستمر فهو نتيجة مشاكل أخرى، مثل: الإمساك، مرض الاضطرابات الهضمية، أو عدم تحمل بعض أنواع الطعام والمشروبات: مثل الحليب (عدم تحمل اللاكتوز) والأطعمة الأخرى مثل بعض أنواع الفاكهة، والخضار، والحبوب (مثل القمح) متلازمة القولون العصبي (IBS).



الهرمونات: قبل الدورة الشهرية أو أثناء انقطاع الطمث، الإصابة بالبكتيريا الملوية البوابية، أو ما يُعرف بعدوى بكتيريا الهليكوباكتر بيلوري، تناول بعض الأدوية، زيادة الوزن، والتوتر.

كيفية معالجة انتفاخ البطن



تعتمد طريقة علاج انتفاخ البطن على السبب الكامن وراء ذلك، والتغيرات التي تطرأ على جسم كل فرد. ويمكن أن يساعد إجراء تعديلات على النظام الغذائي في السيطرة على تلك الحالة.



وتتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي قد تفاقم من هذه المشكلة التالي: الأطعمة المالحة، الكربوهيدرات، المشروبات الغازية، البصل أو الثوم، القمح، الذرة، منتجات اللاكتوز، والفاكهة.



أما إذا ترافق الإمساك مع انتفاخ البطن، فيُنصح باتباع الخطوات التالية:



تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، شرب كميات أكبر من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام.



في بعض الأحيان، فد يلجأ الطبيب المختص إلى وصف الأدوية التي تساعد في التخلص من الانتفاخ مثل تلك التي تساعد في عملية الهضم، أو المكملات الغذائية، والفيتامينات.



أمّا انتفاخ البطن الناجم عن حالة طبية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أو متلازمة القولون العصبي، فيتطلّب اتباع نظام غذائي صارم يحدده الطبيب المختص أو أخصائي التغذية. وكالات

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