الثلاثاء 20 حزيران 2023
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ما هي الأغذية التي عليك تجنبها لو كنت تعاني التهاب المفاصل؟

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سمك السالمون
إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لا يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض فحسب، بل يقلل أيضا من خطر حدوث مضاعفات، ويساعد على تعزيز صحتك العامة.اضافة اعلان

وتنصح دراسات طبية من يعاني من التهاب المفاصل بتجنب مجموعة من الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهاب والأعراض المصاحبة له:
السكر المضاف

في دراسة أجرتها الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم على مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لاحظ الباحثون أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.

الأغذية الغنية بالملح

وجدت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية على فئران عام 2019، أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح مقارنة بتلك التي احتوى نظامها الغذائي على ملح أقل.
وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.

الأطعمة المصنعة

تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التي يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالمواضيع الطبية.

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين

الغلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والحبوب الأخرى.
وربطت بعض الأبحاث بين الغلوتين وزيادة التهاب المفاصل، وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب.
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