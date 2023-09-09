السبت 09 أيلول 2023
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ما هي البكتيريا "آكلة اللحوم" حظرت منها "سي دي سي"؟

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البكتيريا الآكلة للحوم
أصدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" تنبيها صحيا وسط التقارير الأخيرة التي تحدثت عن انتشار عدوى بكتيرية قاتلة في بعض الولايات.اضافة اعلان

يمكن العثور على البكتيريا المعروفة باسم "Vibrio vulnificus" والتي توصف بـ "آكلة اللحم" في المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدا والمياه المالحة وقليلة الملوحة، وفق تقرير لصحيفة "يو إس توداي".

والطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بالعدوى هي عندما يتلامس جرح مفتوح مع البكتيريا المتواجدة في الماء، وفق تقرير من موقع "وايرد".

وتوفي ما لا يقل عن 12 شخصا بسبب العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام.

ويصاب حوالي 80000 شخص بعدوى  البكتريا كل عام. ومن بين المصابين، يموت حوالي 100 شخص من العدوى سنويا في الولايات المتحدة، وفقا لـ "سي دي سي".

وتقول غابي بارباريت، الباحثة في معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلانتيك في فورت بيرس بولاية فلوريدا، لصحيفة "يو إس توداي" إنه "كلما كانت المياه أكثر دفئا، تمكنت البكتيريا من التكاثر بشكل أسرع".

زادت الإصابات ثمانية أضعاف، من عام 1988 إلى عام 2018، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لبحث نشرته مجلة "Nature Portfolio"، في مارس. ويقول الباحثون إن البكتيريا والالتهابات تنتشر شمالا على الساحل الشرقي على طول حوالي 30 ميلا (48.2 كلم) كمعدل سنوي.

ولا تستطيع البكتيريا اختراق الجلد السليم، ولكنها قادرة على الدخول عبر الجروح السطحية في الجلد وعندها يمكن أن تسبب "التهابا يسبب موت اللحم المحيط بموقع الإصابة ويدمر الجلد والدهون والأنسجة التي تغطي العضلات في غضون فترة زمنية قصيرة"، وفق البحث المنشور.

وقد يحتاج العديد من المصابين إلى دخول العناية المركزة أو إلى بتر أطرافهم. وتقول "سي دي سي" إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بالعدوى يموتون، أحيانا في غضون يوم أو يومين من الإصابة بالمرض.

وتعيش البكتيريا بشكل طبيعي في بعض المياه الساحلية على مدار العام، ولكنها تميل إلى الظهور بتركيز أعلى بين شهري مايو وأكتوبر، حيث تحدث حوالي 80 في المئة من حالات الإصابة بين تلك الفترة الزمنية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه.

ويشجع الماء الدافئ نمو البكتيريا، نقلا عن الحرة.

ويرجع باحثون تكاثر البكتريا إلى تغير المناخ، وتقدر "سي دي سي" أنه قد يكون هناك 80 ألف مرض و100 حالة وفاة ناجمة عن أنواع من البكتريا في الولايات المتحدة كل عام.

وتأتي حوالي 52 ألف حالة من تناول المأكولات البحرية، والعلاج السريع يمكنه أن يوقف آثار البكتيريا، لكن إهمالها يمكن أن يسبب التهابا لا يمكنه إيقافه إلا بالبتر.
 
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