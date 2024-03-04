ما هي المدة المناسبة للاحتفاظ بالأرز المطبوخ في الثلاجة؟

قبل الحديث عن المدة المناسبة لتخزين الأرز المطبوخ، يجب الإشارة إلى أنه من أهم المحاصيل في العالم، إذ يعتمد عليه أكثر من نصف سكان العالم في غذائهم بشكل عام، حسب ما نشرته مجلة "real simple"، نقلاً عن وزارة الزراعة الأمريكية.

اضافة اعلان



إذ الأزر مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وذو طعم لذيذ، فضلاً عن أنه عادةً ما يكون سعره رخيصاً، مما يجعله مناسباً لمواجهة الجوع، في ظل غلاء أسعار بقية المواد الغذائية الأخرى.



تعرف حبات الأرز بأنها صغيرة الحجم، لكنها ستحتاج إلى فحصها عن كثب؛ للتأكد من أنك تشتري أرزاً عالي الجودة، للتأكد من عدم وجود أي حبوب مكسورة، وانتبه من الحصى الصغير وحتى القراد أو السوس.



وبعد شرائه، يجب كذلك معرفة مجموعة من النصائح والمعلومات الأخرى عنه، خصوصاً تلك المتعلقة بالأرز المطبوخ ومدة بقائه في الثلاجة.





مدة صلاحية وطرق تخزين الأرز الأبيض



الأرز الأبيض هو أكثر أنواع الأرز شيوعاً، إنه محبوب لطعمه وملمسه المميز، كما أنه دائمًا ما يكون أرخص ومتوافراً في الأسواق بكثرة، مقارنة بالنوع الآخر الغني بالألياف، وهو الأرز الأسمر.



في الواقع، الأرز الأبيض غير المطبوخ لا تنتهي صلاحيته أبداً، لكن يجب معرفة الطريقة المثلى للاحتفاظ به، وهي تخزينه في مكان بارد ومظلم وجاف، مثل مخزن المؤن.



يمكنك اختيار علبة زجاجية محكمة الغلق، على الرغم من أن أي حاوية تخزين طعام بغطاء ستكون مناسبة تماماً.

يمكن أن يستمر تخزينه لمدة تصل إلى 30 عاماً إذا تمت عملية التخزين بشكل صحيح، على الرغم من أنه يستحسن تناوله في الفترة ما بين ستة أشهر وعام؛ للحصول على أفضل طعم وملمس.



لا يحتاج الأرز الأبيض الجاف إلى التبريد، لكن يمكنك تخزينه في الثلاجة لإطالة فترة نضارته، إذا قمت بتبريد الأرز الأبيض الجاف، فسوف تستمر صلاحيته إلى الأبد.





الأرز الأسمر لا يدوم طويلاً مثل الأرز الأبيض



من ناحية أخرى، لا يدوم الأرز الأسمر فترة طويلة، وذلك لأن هذا النوع من الأرز يحتوي على زيوت أكثر عرضة للأكسدة، مما يجعلها تفسد بشكل أسرع من الأرز الأبيض.



يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى ستة أشهر في الخزانة، لكن التبريد في الثلاجة يطيل عمر الأرز الأسمر أكثر، إذ يمكن أن تصل مدة صلاحيته إلى 12 شهراً.



هناك دائماً استثناءات لهذه القاعدة، ومن المحتمل ألا يستمر الأرز الأسمر الجاف لديك فترة طويلة، لذلك يصبح من الجيد التخلص من ذلك الذي أصبحت حياته ذات ألوان مختلفة أو رائحة وملمس غريبين.



فهذه عادةً ما تكون العلامات الأولى على فساد الأرز، إذ إنه أيضاً عرضة لنمو العفن أو عيش الحشرات داخله، وهذه علامات تشير إلى ضرورة التخلص منه على الفور.

ما هي المدة التي يمكن أن يبقى فيها الأرز المطبوخ في الثلاجة؟



الأرز المطبوخ أكثر قابلية للتلف بشكل ملحوظ مقارنة بالأرز الجاف، وهناك مزيد من قواعد سلامة الأغذية المحيطة به، لأن البكتيريا الضارة يمكن أن تنمو على الطعام المطبوخ.



لذلك يجب نقل الأرز المطبوخ إلى الثلاجة بعد وقت قصير من طهيه، ويفضل أن يكون ذلك بعد ساعة أو ساعتين من طهيه، أي حتى يبرد.



ومع ذلك، لا تتركه على المنضدة فترة طويلة. إنّ نقله إلى حاويات أصغر سوف يساعده على التبريد بشكل أسرع حتى تتمكن من إدخاله إلى الثلاجة في أسرع وقت ممكن.



والقاعدة العامة عند استهلاك الطعام المطبوخ بشكل عام، هي أكله مباشرة بعد الطهي، ثم الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام.



لكن فيما يخص الأرز المطبوخ يكون من الأفضل الاحتفاظ به لمدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط، وذلك لأنه يكون عرضة لتجمع البكتيريا بداخله، في حال بقائه أكثر من هذه المدة.

في حين يمكن اعتماد طريقة مختلفة، للاحتفاظ به مدة أطول قد تصل إلى 4 أشهر، وهي تجميده في مجمد الثلاجة، وهنا يمكن أن يظل لمدة أطول، لكن في حال تم إخراجه مرة واحدة وتسخينه، يجب استهلاكه كاملاً، أو التخلص بالكامل من البواقي.



وذلك لأن استهلاك الأرز المطبوخ الذي تعرض لدرجات حرارة مختلفة لفترة طويلة يمكن أن يسبب التسمم، أو حالات مرضية مخالفة.

بعد مرور 24 ساعة في الثلاجة، يصبح الوقت المناسب لتقييم الأزر المطبوخ إذا كان صالحاً للأكل أم لا، وذلك من خلال ملاحظة مجموعة من الأمور التي يمكن القول إنها غريبة عن القوام العادي، وهي:

