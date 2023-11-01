ما هي دلائل ألوان اللحوم الحمراء ومدى صلاحيتها؟

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أضرار اللحوم الحمراء:

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن اللحم البقري غير المعرّض للأكسجين، والذي يكون غالبًا في كيس مفرّغ من الهواء، يتمتع بلون عنّابي.ويتحول إلى اللون الأحمر الكرزي بعد تعرضه للهواء لمدة تصل إلى حوالي 15 دقيقة.وعند تبريد اللحم البقري لمدة خمسة أيام تقريبًا، قد يتحول إلى اللون البني.ويكون هذا اللون ناتج عن الأكسدة والتغيرات الكيميائية في الميوغلوبين بسبب احتوائه على الأكسجين.ويعد هذا تغييرًا طبيعيًا أثناء تخزين اللحم في الثلاجة.وقد يكون اللحم البقري، الذي تحوّل إلى اللون البني أثناء التخزين الطويل، فاسدًا، ويتمتع برائحة كريهة. وفي مثل هذه الحالة، يجب عدم استخدامه.وتعتمد مدّة حفظ اللحوم على نوعها، ومكان التخزين:-الثلاجة: بين 3 و5 أيام-البرّاد "الفريرز": بين 4 و6 أشهر-الثلاجة: بين 3 و5 أيام-البرّاد: بين 6 و12 شهرًا-الثلاجة: بين يوم ويومين-البرّاد: بين 3 و4 أشهر-الثلاجة: بين يوم ويومين-البرّاد: بين 3 و4 أشهر-الثلاجة: بين 3 و4 أيام-البرّاد: بين شهرين و3 أشهروإذا كنت تتناول اللحوم الحمراء بشكلٍ يومي، ربما حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي.وتتمتع اللحوم الحمراء بالعديد من الفوائد، ولكن من المهم أيضًا أخذ مضارها بعين الاعتبار،وتناولها بشكلٍ متوازن.-مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات-غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامينات "B"-من المصادر الرئيسية لفيتامين "B12"-تحتوي على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية-قد تُسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الأليافويُذكر أن التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وزيادة تناول الحبوب الكاملة، أو الخضار، أو مصادر البروتين الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان.