الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي دلائل ألوان اللحوم الحمراء ومدى صلاحيتها؟

shutterstock_708603070
اللحوم الحمراء
يعتقد الكثير من الأشخاص أن اللحوم بنية اللون، تُعتبر لحوم فاسدة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. وفي الواقع، يتغير لون اللحم الطازج بفعل عوامل عديدة لا ترتبط بفساد اللحم فقط.اضافة اعلان

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن اللحم البقري غير المعرّض للأكسجين، والذي يكون غالبًا في كيس مفرّغ من الهواء، يتمتع بلون عنّابي.

ويتحول إلى اللون الأحمر الكرزي بعد تعرضه للهواء لمدة تصل إلى حوالي 15 دقيقة.

وعند تبريد اللحم البقري لمدة خمسة أيام تقريبًا، قد يتحول إلى اللون البني.
ويكون هذا اللون ناتج عن الأكسدة والتغيرات الكيميائية في الميوغلوبين بسبب احتوائه على الأكسجين.

ويعد هذا تغييرًا طبيعيًا أثناء تخزين اللحم في الثلاجة.

وقد يكون اللحم البقري، الذي تحوّل إلى اللون البني أثناء التخزين الطويل، فاسدًا، ويتمتع برائحة كريهة. وفي مثل هذه الحالة، يجب عدم استخدامه.

وتعتمد مدّة حفظ اللحوم على نوعها، ومكان التخزين:

قطع اللحم


-الثلاجة: بين 3 و5 أيام
-البرّاد "الفريرز": بين 4 و6 أشهر

شريحة اللحم


-الثلاجة: بين 3 و5 أيام
-البرّاد: بين 6 و12 شهرًا

اللحم المفروم


-الثلاجة: بين يوم ويومين
-البرّاد: بين 3 و4 أشهر

اللسان، والكِلى، والكبد، والقلب


-الثلاجة: بين يوم ويومين
-البرّاد: بين 3 و4 أشهر

اللحم المطبوخ (المتبقي)


-الثلاجة: بين 3 و4 أيام
-البرّاد: بين شهرين و3 أشهر

وإذا كنت تتناول اللحوم الحمراء بشكلٍ يومي، ربما حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي.

وتتمتع اللحوم الحمراء بالعديد من الفوائد، ولكن من المهم أيضًا أخذ مضارها بعين الاعتبار،
وتناولها بشكلٍ متوازن.

فوائد اللحوم الحمراء:


-مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات
-غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامينات "B"
-من المصادر الرئيسية لفيتامين "B12"

أضرار اللحوم الحمراء:


-تحتوي على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية
-قد تُسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الألياف

ويُذكر أن التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وزيادة تناول الحبوب الكاملة، أو الخضار، أو مصادر البروتين الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
intro-1618390219

كم من الوقت يمكن تخزين زيت القلي في الثلاجة بعد استخدامه؟

26 تشرين الأول 2023
Getty+Mediterranean+diet_f4887c52-e2f8-4fb8-a348-85ad55fcf961-prv

الحمية المتوسطية تساعد على التخلص من دهون البطن

21 تشرين الأول 2023
meat-burger-beef-bbq-food-stock-getty

ما العلاقة بين اللحوم الحمراء والنوع الثاني لمرض السكري؟

21 تشرين الأول 2023
image2

أعراض تنبهك بنقص فيتامين B12 في جسمك

14 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
Untitled-design-53

النساء في هذه المناطق أكثر عرضة في لسرطان الثدي

منذ2 ساعة
adobestock_303496579

الخل والعسل... علاج واعد للجروح والحروق

منذ3 ساعة
large-main_-applying_moisturizing_skincare_cream

تحذير من "طريقة استخدام خاطئة" لواقي الشمس

31 تشرين الأول 2023
108

دراسة: دواء شائع يزيل آلام القولون العصبي

30 تشرين الأول 2023
AUG15_05_559363021

كيف تتفاعل أجسامنا مع 22 دقيقة من المشي؟

30 تشرين الأول 2023
ما تأثير الإجهاد في عملية الهضم؟

ما تأثير الإجهاد في عملية الهضم؟

30 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ21 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ21 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 