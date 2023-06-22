الخميس 22 حزيران 2023
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ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في فصل الصيف؟

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شرب الماء
في ظل درجات الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف يفقد الجسم الكثير من السوائل عبر العرق، ما يرفع خطر الإصابة بالجفاف.

وشدد المركز الألماني للتوعية الصحية على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف خلال فصل الصيف.اضافة اعلان

ويمكن الاستدلال على حاجة الجسم للماء من خلال بعض العلامات مثل جفاف الفم والصداع والتعب والغثيان، بالإضافة إلى الشعور بالعطش بالطبع.

ولإمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف ينبغي شرب الماء بكمية لا تقل عن 1.5 لتر يوميا، علما بأن المياه المعدنية تعد أفضل مشروب؛ نظرا لأنها تزخر بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
كما تعد مشروبات العصائر غير المحلاة وشاي الأعشاب مناسبة لهذا الغرض.

ومن المهم أيضا تناول الأطعمة، التي تحتوي على كميات عالية من الماء مثل البطيخ والخيار والخس؛ حيث يمثل الماء حوالي 90% من مكونات هذه الخضروات والفواكه.

ويمكن للحرارة الشديدة في طقس الصيف الحار أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة. ويعتبر الجفاف من أكثر الأمراض شيوعًا التي قد يتعرض لها المرء خلال فصل الصيف.

يشير الجفاف إلى نقص حاد في الماء داخل الجسم، وقد يحدث الجفاف بسبب عوامل مختلفة مثل قلة شرب الماء الكافي، والتعرق المفرط، والبقاء تحت أشعة الشمس، وما إلى ذلك.
وقد يكون التعرق المفرط هو السبب الرئيسي للجفاف في الصيف.

ليس من المستغرب أن نقص الماء في الجسم يمكن الحد منه بشرب الماء، ومن المتوقع أن يشرب الإنسان العادي حوالي 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يوميًا، بمعنى أن الشخص يجب أن يستهلك حوالي 10-14 كوبًا من الماء يوميًا.





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