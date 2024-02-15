الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

‫ما هي متلازمة مولينغراخت؟

‫ما هي متلازمة مولينغراخت؟
‫ما هي متلازمة مولينغراخت؟
قالت جمعية مساعدة مرضى الكبد الألمانية ‫إن متلازمة "مولينغراخت" هي اضطراب كبدي وراثي ‫يحدث عندما ينقل كلا الوالدين جينا معدلا إلى الطفل، مشيرة إلى ‫أنه تمت تسمية هذه المتلازمة على اسم الطبيب الدانماركي إينار ‫مولينغراخت، وهو أحد العلماء الذين شاركوا في اكتشاف هذا المرض.اضافة اعلان

‫وأوضحت الجمعية أنه في حالة الإصابة بهذه المتلازمة يقوم الجسم بتفكيك ‫صبغة "البيليروبين" الصفراء بشكل أبطأ من المعتاد، علما بأن البيليروبين ‫هو نتاج تحلل صبغة الدم الحمراء "الهيموغلوبين" الموجودة في خلايا الدم ‫الحمراء.

أعراض متلازمة مولينغراخت
‫وأضافت الجمعية أن أعراض متلازمة مولينغراخت تتمثل في تغير لون بياض ‫العين والجلد إلى اللون الأصفر والحكة، بالإضافة إلى آلام البطن ‫والغثيان والتعب والخمول.

‫وتتسبب بعض العوامل في حدوث نوبة المرض، مثل قلة السوائل والصيام والجوع ‫لفترات طويلة وقلة النوم والتوتر النفسي والحيض وبعض الأدوية، بالإضافة ‫إلى التدخين.

مخاطر متلازمة مولينغراخت
‫يرتفع لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة مولينغراخت خطر الإصابة بحصوات ‫معينة في المرارة (حصوات البيليروبين)، كما أن تفكيك الجسم بعض الأدوية ‫يتم لديهم بشكل أبطأ.

‫وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن تشخيص متلازمة مولينغراخت من خلال التحليل ‫الجيني الجزيئي، حيث تكون قيمة البيليروبين في الدم هي الوحيدة
‫المرتفعة، في حين تكون قيم الدم الأخرى ضمن المعدل الطبيعي.

علاج متلازمة مولينغراخت
‫‫وعن العلاج، أوضحت جمعية مساعدة مرضى الكبد الألمانية أن متلازمة مولينغراخت لا يمكن الشفاء منها، ‫لأنها خلل جيني، كما لا توجد أدوية مخصصة لها، ولكن يمكن علاج أعراضها ‫فقط لتخفيف حدة المتاعب.

‫وشددت الجمعية على ضرورة توخي الحذر مع الباراسيتامول، نظرا لأن معالجة ‫الباراسيتامول تتم من خلال عمليات استقلابية مشابهة للبيليروبين، لذا لا ‫يجوز تناوله إلا بعد مراجعة الطبيب. الألمانية
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قضم الأظافر هي عادة عصبية تؤثر على جمالية اليدين

نصائح للتخلص من عادة قضم الأظافر السيئة

منذ 11 دقيقة
كورونا

الملايين يعانون من كوفيد طويل الأمد بينهم الأطفال والحوامل

منذ 33 دقيقة
دراسة جديدة : العمر المتوقع للشخص يرتفع عند ترك التدخين

دراسة جديدة : العمر المتوقع للشخص يرتفع عند ترك التدخين

منذ2 ساعة
صورة تعبيرية

ما أثر هرمون الحب الأوكسيتوسين على الذاكرة والتعلم؟

منذ23 ساعة
صورة تعبيرية

الضغوط المالية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

منذ23 ساعة
الأمراض المرتبطة بالسلوك: ما لها و ما عليها

الأمراض المرتبطة بالسلوك: ما لها و ما عليها

14 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ13 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 