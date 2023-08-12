ما يجب تناوله وتجنبه في موجات الحر

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ما يجب تناوله:





ما يجب تجنب تناوله في الحر:





وهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها للوقاية من هذه المشاكل، ومن أهمها تناول المشروبات والفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم وتزويدها بالعناصر الغذائية اللازمة.-الماء: يعتبر الشرب المستمر للماء أهم وسيلة لمحاربة الجفاف. من الضروري شرب الماء طوال اليوم وعدم الانتظار حتى العطش يظهر. كما أن لون البول قد يكون مؤشراً على درجة الترطيب، فكلما كان لون البول فاتحاً كان ذلك دليل على ترطيب جيد .-ماء جوز الهند: يعتبر من المشروبات الممتازة لإعادة ترطيب الجسم واستعادة الإلكتروليتات المفقودة. يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد في تجديد الطاقة والترطيب .-العصائر الطبيعية: يُنصح بتناول العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على سكر مضاف. هذه العصائر تعزز من الترطيب وتمنع فقدان السوائل في الجسم .- الحليب: الحليب: مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم. يمكن تناول الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم، حسب الرغبة.- البطيخ: يحتوي على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة التي تساهم في التخفيف من درجة حرارة الجسم .-الخيار والبصل: هما خضروات غنية بالماء والألياف، مما يساهم في ترطيب الجسم والمساعدة في البقاء منتعشين خلال درجات الحرارة المرتفعة .- الشمام: من الفواكه الغنية بالماء، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج.- الفراولة: فواكه غنية بالفيتامينات مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.- الموز: غني بالبوتاسيوم، وهو من المعادن المهمة التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.- الأطعمة الدهنية والثقيلة: تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت الثقيلة، حيث يمكن أن تزيد من الشعور بالثقل وتؤثر سلباً على هضمك وراحتك خلال فترات الحر .- المشروبات المنبهة: تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين بكميات كبيرة، مثل القهوة والشاي، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل من جسمك .- الوجبات السريعة والمأكولات المالحة: تجنب تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والملح، حيث يمكن أن تزيد من التجفيف وتسبب الشعور بالعطش .-الوجبات الثقيلة والمعكرونة الثقيلة: تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والمليئة بالكربوهيدرات الثقيلة التي قد تسبب الإرهاق وتجعلك تشعر بالحرارة أكثر .توخي الحذر في اختيار الأطعمة والمشروبات خلال فصل الصيف يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتك وراحتك.إذا كنت تعاني من أي من أعراض الجفاف والإنهاك الحراري، مثل الدوار أو الصداع أو التعب الشديد، فمن المهم أن تشرب الكثير من السوائل وأخذ قسط من الراحة في مكان بارد. إذا لم تتحسن الأعراض، فيجب عليك التوجه إلى أقرب مركز طبي.اقرأ أيضا: