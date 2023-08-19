السبت 19 آب 2023
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"متلازمة الساعة الرملية" ظاهرة تتسبب في مشكلات صحية خطرة

"متلازمة الساعة الرملية" ظاهرة تتسبب في مشكلات صحية خطرة
"متلازمة الساعة الرملية" ظاهرة تتسبب في مشكلات صحية خطرة
كشف خبراء أن الاضطراب المعروف باسم "متلازمة الساعة الرملية" يمكن أن يسبب مضاعفات صحية غير مريحة، مثل آلام الظهر والارتجاع الحمضي.

وتحدث متلازمة الساعة الرملية عندما يمتص شخص ما معدته أكثر من اللازم، ربما ليبدو البطن أكثر نحافة ومسطحا.اضافة اعلان

ويشرح الخبراء في Medicine Net أنه عندما يقوم الشخص بامتصاص بطنه، فإنه يسحب أضلاعه وحجابه الحاجز إلى الداخل.

وعادة، أثناء الشهيق، يتمدد الحجاب الحاجز، وهو عضلة تقع أسفل الرئتين، إلى الخارج، ما يساعد الرئتين على التوسع.

وفي حين أن هذا قد يتسبب في وهم شكل الساعة الرملية، وربما حتى إنشاء خصر أصغر على المدى الطويل، وفقا لـ Medicine Net، إلا أنها ليست طريقة طبيعية لحركة جسمك.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يصاب الجسم بمتلازمة الساعة الرملية كاستجابة دفاعية للألم، أو أنها موجودة منذ الطفولة بسبب ضعف نمو العضلات.

مشكلات صحية

كشف موقع Medicine Net عن المشكلات الصحية لمتلازمة الساعة الرملية. وآلام أسفل الظهر هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعا.

وأوضح الخبراء: "الحجاب الحاجز عامل استقرار مهم في منطقة أسفل الظهر. لذلك، عندما لا يعمل بدقة، فإن أسفل الظهر يترك ضعيفا. وهذا يعني أن العضلات الأخرى بحاجة إلى العمل بكفاءة أكبر للتعويض عن الخلل في الحجاب الحاجز أسفل الظهر".

ويمكن أن يسبب إمساك معدتك أيضا ألما في الرقبة لأن الصدر والكتفين يرتفعان في أثناء التنفس بدلا من البطن الممتدة للخارج.

وعلاوة على ذلك، في حالة تلف الحجاب الحاجز، يمكن أن يزيد من خطر ارتداد الحمض.

وأوضح الخبراء: "إلى جانب وظائف التنفس والتوازن، يعمل الحجاب الحاجز أيضا كعضلة عاصرة، ما يساعد على منع محتويات المعدة من العودة إلى الحلق".

وقال الدكتور آدم تايلور، عالم التشريح من جامعة لانكستر، إن هذه المتلازمة يمكن أن تجهد عضلات قاع الحوض.

وكتب في مجلة The Conversation: "إذا اعتبرت البطن مثل أنبوب معجون الأسنان، فإن الضغط عليه في المنتصف يخلق ضغطا في الأعلى والأسفل. ويؤثر الضغط في الجزء العلوي على التنفس عن طريق جعل الحجاب الحاجز (العضلة الرئيسية المشاركة في سحب الهواء) غير قادر على الانزلاق إلى أقصى حد. والضغط في الأسفل يضع قوة أكبر على عضلات قاع الحوض حيث إن تجويف البطن ينخفض في الحجم عندما يتم امتصاص البطن".

وإلى جانب ذلك، هناك قوى متزايدة موضوعة على مفاصل العمود الفقري والحوض لأن عضلات البطن تكون أقل قدرة على امتصاص الصدمات عند الشد.

وقد تؤدي المتلازمة أيضا إلى "طية أو تجعد في البطن" بسبب تقلص عضلات أسفل البطن أقل من تلك الموجودة في الجزء العلوي. ويمكن أن تتحول السرّة أيضا إلى أعلى. 

هل هو قابل للإصلاح؟

متلازمة الساعة الرملية ليست دائمة. ولكن مثلما يستغرق الأمر وقتا حتى تصبح الطريقة طبيعة ثانية، فإن التخلص منها يستغرق وقتا.

ومن أفضل الطرق التي يمكن القيام بها، تقوية عضلات البطن الأساسية بالتمرين.

ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تعلم كيفية استخدام الحجاب الحاجز بشكل صحيح، وإطلاق سلالات في أماكن أخرى من الجسم.

RT
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