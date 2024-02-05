الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

متى تدمر السلطة حميتك الفذائية؟

السلطة
تجنب الصوصات الجاهزة للسلطة

من يريد إنقاص وزنه، غالباً ما يلجأ إلى تتناول السلطة، لأنها صحية ومنخفضة السعرات الحرارية. ولكن بعض المكونات يمكن أن تجعل منها قنبلة حقيقية من السعرات الحرارية.

اضافة اعلان

 

فما هي هذه المكونات؟



كثيرون يربطون السلطة بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وصحي. لكن هذا ليس صحيحاً دوماً لأن بعض المكونات المضافة لها قد تحولها من وجبة صحية إلى قنبلة حقيقية من السعرات الحرارية، وفق ما تقرير نشره موقع "فوكوس" الألماني.


الصلصة: يعتبر هذا المكون المخفي رقم واحد في زيادة الوزن. إذ تحتوي صلصات السلطة الجاهزة، على ما يصل إلى 10 جرامات من الدهون (لكل 30 غراماً) وعدد لا يحصى من السعرات الحرارية.

 

لأن الصلصات غالباً ما تعمتد على المايونيز أو الكريمة الطازجة، مما يعني أن تصبح كمية صغيرة فقط من الخس قنبلة من السعرات الحرارية.

 

لهذا بدلاً من شراء الصلصات الجاهزة من السوبر ماركت، ينصح  خبراء التغذية من يريدون إنقاص وزنهم بتحضير صلصة بخاصة بذك.


البيت أفضل من السوق!

 


الخبز: من الأفضل اختيار نسخة الحبوب الكاملة. لا يُنصح أيضاً بإضافة الزبدة إلى الخبز إذا كنت تريد إبقاء سلطتك منخفضة السعرات الحرارية قدر الإمكان.وتصبح سلطتك صحية أكثر وطارزجة، إذا قمت بخبزه خبز الحبوب الكاملة بنفسك.  


مكعبات مقرمشة:  50غراما فقط من الخبز المحمص يحتوي على حوالي 240 سعرة خرارية و20 غراماً من الدهون. وذلك لأنه عادة ما يتم قلي مكعبات الخبز الصغيرة بكمية كبيرة من الزيت.لذلك زين سلطتك بمكعبات مقرمشة من تحضير يديك.


اللحم: تعد السلطة مع قطع الدجاج المشوي أو صدر الديك الرومي وجبة غداء رائعة. وجبة لا توفر الفيتامينات فحسب، بل توفر أيضًا الكثير من البروتين.

 

لكن ينصح بتجنب اللحم المتبل بدقيق الخبز، لأن هذه الطبقة توفر كمية عالية من السعرات الحرارية.


الجبن: يضاف الجبن إلى العديد من السلطات الشهيرة مثل جبن الغنم إلى السلطة اليونانية وجبن بارميزان إلىسلطة سيزر (بارميزان) وغيرها من السلطات.

 

غير أن هذه الأنواع من الجبن تزيد بسرعة من محتوى السعرات الحرارية في السلطة. لكن يمكن لمن لا يريد الاستغناء عن الجبن بشكل كلي في السلطة، إضافة أجبان قليلة الدسم وصحية أكثر مثل الجبن القريش.

 

اقرأ أيضا:

ورقيات يجب أن تتناولها باستمرار.. ما هي ؟

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
البشرة

لبشرة صحية... هذه الأطعمة هي الأفضل

04 شباط 2024
Chia-seeds-detox-water-for-weight-loss

الميرمية الإسبانية أو "بذور الشيا"... ما هي فوائدها للجسم؟

24 كانون الثاني 2024
origin

كيف تقي نفسك من الإصابة بهشاشة العظام؟

24 كانون الثاني 2024
lemon-garlic-shrimp-pasta-h-1

أطعمة لا تستحق سمعتها بزيادة الوزن

23 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
فوائد مكعبات الثلج للبشرة

فوائد الثلج للوجه والبشرة.. هل يمكن استخدامه يومياً؟

منذ 12 دقيقة
فاكهة مس فلورا

فوائد "مس فلورا" للنساء والرجال

منذ 22 دقيقة
العودة إلى المدرسة- تعبيرية

كيفية الحفاظ على صحة طفلك في المدرسة

منذ 29 دقيقة
الأورام الحميدة في القولون

ما هي الأورام الحميدة في القولون؟

منذ3 ساعة
عصير الأميرة النائمة

بعد تصدّره على تيك توك.. تحذيرات من “عصير الأميرة النائمة”

منذ5 ساعة
ac

كيف تقود ألعاب الفيديو لفقدان السمع؟

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ18 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ18 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ18 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 