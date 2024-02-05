متى تدمر السلطة حميتك الفذائية؟

من يريد إنقاص وزنه، غالباً ما يلجأ إلى تتناول السلطة، لأنها صحية ومنخفضة السعرات الحرارية. ولكن بعض المكونات يمكن أن تجعل منها قنبلة حقيقية من السعرات الحرارية.

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فما هي هذه المكونات؟

كثيرون يربطون السلطة بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وصحي. لكن هذا ليس صحيحاً دوماً لأن بعض المكونات المضافة لها قد تحولها من وجبة صحية إلى قنبلة حقيقية من السعرات الحرارية، وفق ما تقرير نشره موقع "فوكوس" الألماني.



الصلصة: يعتبر هذا المكون المخفي رقم واحد في زيادة الوزن. إذ تحتوي صلصات السلطة الجاهزة، على ما يصل إلى 10 جرامات من الدهون (لكل 30 غراماً) وعدد لا يحصى من السعرات الحرارية.

لأن الصلصات غالباً ما تعمتد على المايونيز أو الكريمة الطازجة، مما يعني أن تصبح كمية صغيرة فقط من الخس قنبلة من السعرات الحرارية.

لهذا بدلاً من شراء الصلصات الجاهزة من السوبر ماركت، ينصح خبراء التغذية من يريدون إنقاص وزنهم بتحضير صلصة بخاصة بذك.





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الخبز: من الأفضل اختيار نسخة الحبوب الكاملة. لا يُنصح أيضاً بإضافة الزبدة إلى الخبز إذا كنت تريد إبقاء سلطتك منخفضة السعرات الحرارية قدر الإمكان.وتصبح سلطتك صحية أكثر وطارزجة، إذا قمت بخبزه خبز الحبوب الكاملة بنفسك.



مكعبات مقرمشة: 50غراما فقط من الخبز المحمص يحتوي على حوالي 240 سعرة خرارية و20 غراماً من الدهون. وذلك لأنه عادة ما يتم قلي مكعبات الخبز الصغيرة بكمية كبيرة من الزيت.لذلك زين سلطتك بمكعبات مقرمشة من تحضير يديك.



اللحم: تعد السلطة مع قطع الدجاج المشوي أو صدر الديك الرومي وجبة غداء رائعة. وجبة لا توفر الفيتامينات فحسب، بل توفر أيضًا الكثير من البروتين.

لكن ينصح بتجنب اللحم المتبل بدقيق الخبز، لأن هذه الطبقة توفر كمية عالية من السعرات الحرارية.



الجبن: يضاف الجبن إلى العديد من السلطات الشهيرة مثل جبن الغنم إلى السلطة اليونانية وجبن بارميزان إلىسلطة سيزر (بارميزان) وغيرها من السلطات.

غير أن هذه الأنواع من الجبن تزيد بسرعة من محتوى السعرات الحرارية في السلطة. لكن يمكن لمن لا يريد الاستغناء عن الجبن بشكل كلي في السلطة، إضافة أجبان قليلة الدسم وصحية أكثر مثل الجبن القريش.

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