متى تظهر أعراض اكتئاب الحمل؟

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يُعرف اكتئاب الحمل (Antenatal or Prepartum) على أنه أحد الأمراض النفسية التي تُصيب المرأة أثناء فترة الحمل. وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث لها في هذه الفترة، والتي تؤثر بدورها على الحالة المزاجية للحامل، مسببة لها الشعور بالحزن واليأس.في الغالب تُصاب الأم الحامل بالاكتئاب من الشهور الأولى من الحمل. كما يمكن أن تُصاب به في أي وقت أثناء الحمل. فتظهر عليها أعراض القلق والتوتر والخوف بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذه الفترة، والتي تؤثر على التوازن النفسي والعاطفي للحامل.تختلف الحالة النفسية للحامل في الشهور الأولى من امرأة لأخرى، حيث تختلط المشاعر بين الفرح والسعادة والقلق والتوتر والغضب والانفعال والخوف.كما يمكن أن تُصاب بمرض اكتئاب الحمل في الشهور الأولى. وذلك بسبب التغيرات الجسدية والهرمونية التي تطرأ على الحامل.كما يمكن أن يحدث اكتئاب الحمل في أي وقت خلال فترة الحمل، بما في ذلك الشهور الأخيرة من الحمل، وذلك بسبب زيادة الشعور بالقلق والخوف من الولادة والتحضير للولادة والتغيرات الهرمونية والجسدية التي تحدث في جسم المرأة خلال شهور الحمل.بالتأكيد، يمكن أن تؤثر حالة الاكتئاب في الحمل على الطفل، بسبب التغيرات الهرمونية في جسم الحامل، وبالتالي تؤثر على صحة الجنين. كما يمكن أن تتسبب في زيادة خطر الولادة المبكرة وقلة وزن الجنين عند الولادة، وكذلك يزيد اكتئاب الحمل من احتمالية إصابة الجنين بمشكلات في النمو والصحة النفسية والعقلية للطفل في المستقبل.يمكن تشخيص اكتئاب الحمل عن طريق ملاحظة أي من أعراض الاكتئاب على المرأة الحامل من زيادة الشعور بالحزن والخوف والتوتر.كما يمكن أن تُصاب بتغيرات في النوم والشهية وأنماط تناول الطعام. ولهذا يمكن للطبيب طرح بعض الأسئلة على المريضة لتحديد مستوى الاكتئاب ومدى تأثيره على الحياة اليومية.من الضروري استشارة الطبيب فور الشعور بأي من أعراض اكتئاب الحمل، وذلك لوصف العلاج المناسب، ومن العلاجات التي تُستخدم لعلاج هذه الحالات ما يلي:-العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي الاجتماعي.-العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفلوكستين.-التغييرات النمطية في النوم والتغذية الصحية وممارسة التمارين التنفسية والاسترخاء.-طلب الدعم النفسي والاجتماعي من قبل المحيطين للحامل.هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى الإصابة باكتئاب الحمل، ومنها:-الشعور بالحزن أو الاكتئاب الشديد والمستمر.-زيادة القلق وعدم الشعور بالراحة.-الإحباط وعدم الاهتمام بالنشاطات اليومية.-اضطرابات في الشهية.-تغييرات في أنماط النوم.-التعب والإرهاق.-صعوبة في التركيز والتذكر.-عدم القدرة على القيام بالمهام اليومية بشكل صحيح.-الرغبة في الابتعاد عن الآخرين.-اكتئاب الحمل ونوع الجنينلا يوجد أي دليل علمي يؤكد أن اكتئاب الحمل يمكن أن يؤثر على نوع الجنين. ولكن يؤثر اكتئاب الحمل على صحة الأم والجنين، وفقاغ لموقع العين الاخبارية.كما يمكن أن تساعد التغيرات الهرمونية والتغيرات في الجهاز المناعي والجهاز العصبي للأم على صحة الجنين.لهذا من الضروري أن تهتم المرأة الحامل بصحتها النفسية والجسدية وتتبع نظام غذائي صحي وتمارس التمارين الرياضية باعتدال للتخلص من اكتئاب الحمل وعلاجه وتحسين حالة الأم النفسية والحفاظ على صحة الجنين.للزوج دور أساسي في مساعدة زوجته الحامل وتخطي هذه المرحلة الحرجة، وذلك عن طريق:-تقديم الدعم العاطفي و الاستماع إلى مشاعرها وتشجيعها على الحديث.-مشاركة الزوجة في العلاج النفسي أو الدوائي، ومرافقتها في الزيارات الطبية.-المساعدة في المهام اليومية مثل الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال، للتخفيف من الضغط عليها ومساعدتها في الشفاء سريعًا.-التواصل الجيد مع الزوجة والتحدث معها بشكل منتظم، ومساعدتها على الشعور بالاتصال بالعالم الخارجي.