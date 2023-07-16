مجموعة أمراض قد تسبب العمى.. تعرّف على الجلوكوما

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ما هو السبب الرئيس للجلوكوما؟



هناك نوعان رئيسيان من الجلوكوما:



فيما يلي علامات جلوكوما انسداد الزاوية الحادة:



من هو المعرض لخطر الجلوكوما؟



تشخيص الجلوكوما:



هل يمكن وقف الجلوكوما؟



بعض قطرات العين قد تسبب:



جراحة الليزر:



وتوضح نشرة المعهد السبب الرئيس للجلوكوما، وكيف يصاب الإنسان بها، وعلاماتها وأعراضها، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، إضافة إلى كيفية تشخيصها، وطرق علاجها بالأدوية أو جراحة الليزر.يمكن أن تبدأ أعراض الجلوكوما ببطء شديد لدرجة أنك قد لا تلاحظها. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجلوكوما هي إجراء فحص شامل للعين المتوسعة. لا يوجد علاج للجلوكوما، ولكن العلاج المبكر غالبًا ما يوقف الضرر ويحمي بصرك. تعتبر الجلوكوما سببًا رئيسيًا لفقدان البصر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.باستمرار عينك تصنع المادة المائية المعروفة بالإنجليزي باسم (Aqueous Humor) . عندما يتدفق الماء الجديد إلى عينك، يجب أن تستنزف نفس الكمية. يتم تصريف السائل عبر منطقة تسمى زاوية التصريف. تحافظ هذه العملية على استقرار الضغط في العين (Intraocular Pressure). ولكن إذا كانت زاوية التصريف لا تعمل بشكل صحيح، فإن السائل يتراكم فيرتفع الضغط داخل العين مما يؤدي إلى إتلاف العصب البصري.يتكون العصب البصري من أكثر من مليون من الألياف العصبية الدقيقة وهو مثل كيبل كهربائي مكون من العديد من الأسلاك الصغيرة. عندما تموت هذه الألياف العصبية، ستصاب ببقع عمياء في مجال رؤيتك. قد لا تلاحظ هذه البقع العمياء حتى تموت معظم ألياف العصب البصري. إذا ماتت جميع الألياف ، فسوف تصاب بالعمى.- الجلوكوما مفتوحة الزاوية(Open Angle Glaucoma) : هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يحدث ذلك تدريجيًا، حيث لا تستنزف العين السوائل كما ينبغي. نتيجة لذلك، يتزايد ضغط العين ويبدأ في إتلاف العصب البصري. هذا النوع من الجلوكوما غير مؤلم ولا يسبب تغيرات في الرؤية في البداية. يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص أعصاب بصرية حساسة لضغط العين الطبيعي. هذا يعني أن خطر الإصابة بالجلوكوما أعلى من المعتاد لديهم. تعد فحوصات العين المنتظمة مهمة للعثورعلى العلامات المبكرة لتلف العصب البصري.- الجلوكوما مع انسداد الزاوية (Angle Closure Glaucoma): يحدث هذا النوع عندما تكون قزحية العين قريبة جدًا من زاوية التصريف في العين. يمكن أن تنتهي القزحية بسد زاوية التصريف. عندما تُسدُّ زاوية التصريف تمامًا، يرتفع ضغط العين بسرعة كبيرة وتكون الإصابة حادة وهي حالة طوارئ حقيقية للعين، ويجب عليك الاتصال بطبيب العيون الخاص بك على الفور وإلا فقد تصاب بالعمى.- الرؤية الضبابية الفجائية.- وجود ألم شديد في العين.- الشعور بالصداع.- الشعور بالغثيان.- التقيؤ.- رؤية حلقات أو هالات بلون قوس قزح عند التعرض للأضواء.كثير من الأشخاص المصابين تتطور حالتهم ببطء فتكون الحالة مزمنة. حيث لا توجد أعراض في البداية، لذا فهم لا يعرفون أنهم مصابون بها حتى يصبح الضرر شديدًا أو يتعرضون لنوبة.لا تظهر على بعض الأشخاص أي علامات تدل على حدوث ضرر، ولكنهم يعانون من ارتفاع ضغط العين عن المعدل الطبيعي، ويعتبر هؤلاء المرضى من "المشتبهين بالجلوكوما" ولديهم مخاطر أعلى للإصابة بالجلوكوما في نهاية المطاف.يتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بالجلوكوما بشكل أعلى من المعتاد. وهذا يشمل الأشخاص الذين:- هم فوق سن 40.- لديهم أفراد من الأسرة يعانون من الجلوكوما.- هم من أصل أفريقي أو إسباني أو آسيوي.- يعانون من ارتفاع ضغط العين.- يعانون من قصر النظر.- تعرضوا لإصابة سابقة في العين.- يستخدمون أدوية الستيرويد طويلة الأمد.- لديهم قرنيات رقيقة.- لديهم ترقق في العصب البصري.- لديهم مرض السكري، والصداع النصفي، وارتفاع ضغط الدم، وضعف الدورة الدموية أو غيرها من المشاكل الصحية التي تؤثر على الجسم كله.الطريقة الوحيدة المؤكدة لتشخيص الجلوكوما هي فحص العين الكامل. لا يكفي فحص الجلوكوما الذي يفحص ضغط العين فقط للعثور على الجلوكوما.أثناء فحص الجلوكوما، سيقوم طبيب العيون بما يلي:- قياس ضغط عينك.- فحص زاوية تصريف العين.- فحص العصب البصري الخاص بك للضرر.- اختبار الرؤية المحيطية (الجانبية).- التقاط صورة أو قياس الكمبيوتر للعصب البصري.- قياس سُمك القرنية.ضرر الجلوكوما دائم - لا يمكن عكسه. لكن الطب والجراحة يساعدان في وقف المزيد من الضرر. لعلاج الجلوكوما، قد يستخدم طبيب العيون واحدًا أو أكثر من العلاجات التالية:عادة ما يتم التحكم في الجلوكوما باستخدام دواء قطرة العين. تُستخدم هذه القطرات كل يوم لتقليل ضغط العين. يقوم بعضهم بذلك عن طريق تقليل كمية السائل المائي الذي تصنعه العين. يقلل بعض آخر الضغط عن طريق المساعدة في تدفق السوائل بشكل أفضل من خلال زاوية الصرف.يمكن أن تساعدك أدوية الجلوكوما في الحفاظ على رؤيتك، ولكنها قد تنتج أيضًا آثارًا جانبية.- إحساساً لاذعاً أو حكة.- احمرار العينين أو احمرار الجلد حول العينين.- تغيرات في نبضات القلب.- تغيرات في مستوى الطاقة.- تغيرات في التنفس (خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو مشاكل في التنفس).- جفافاً في الفم.- عدم وضوح الرؤية.- تغيرات في لون عينيك والجلد حول العينين أو مظهر الجفن.- يمكن أن يكون لجميع الأدوية آثار جانبية. يمكن لبعض الأدوية أن تسبب مشاكل عند تناولها مع أدوية أخرى. من المهم أن تعطي طبيبك قائمة بكل دواء تتناوله بانتظام وتأكد إن كنت تعاني من أي آثار جانبية من دواء الجلوكوما.لا تقم أبدًا بتغيير/أو التوقف عن تناول أدوية الجلوكوما الخاصة بك دون التحدث إلى طبيب العيون. إذا كانت الأدوية على وشك النفاد، اسأل طبيب العيون عما إذا كان يجب إعادة كتابة الوصفة الطبية الخاصة بك.هناك نوعان رئيسيان من جراحة الليزر لعلاج الجلوكوما. أنها تساعد على التصريف المائي من العين. تتم هذه الإجراءات عادةً في عيادة طبيب العيون أو في مركز جراحة العيادات الخارجية.- عملية ( Trabeculoplasty): هذه الجراحة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من زَرَقٍ مفتوح الزاوية ويمكن استخدامها بدلاً من الأدوية أو بالإضافة إليها. يستخدم جراح العيون الليزر لجعل زاوية التصريف تعمل بشكل أفضل. بهذه الطريقة يتدفق السائل بشكل صحيح ويقل ضغط العين.- عملية (Iridotomy): للأشخاص الذين يعانون من زرق انسداد الزاوية. يستخدم طبيب العيون الليزر لعمل ثقب صغير في القزحية. يساعد هذا الثقب على تدفق السوائل إلى زاوية الصرف.