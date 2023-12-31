الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محاذير تسخين القهوة في المايكروويف

القهوة
تسخين القهوة

ينتمي شرب القهوة إلى عادات كثيرين منّا، ويحدث أن ينسى الشخص قهوته فتبرد. وعندما يتذكرها يلجأ لتسخينها بأسرع وسيلة "الميكروويف". فهل هذه المسألة سليمة من حيث الصحة والطعم؟

فكثير من الناس لديهم روتين يومي يتضمن أيضا تناول القهوة في الصباح خصوصا، من أجل الحصول على نشاط في بداية يوم العمل.

اضافة اعلان

 

وهناك آخرون يشربون القهوة في الاستراحة لتجديد نشاطهم، لكن يحدث أحيانا أن يندمج الشخص في شيء آخر فينسى فنجان أو كوب القهوة بما فيه فيبرد المشروب بسرعة ولا سيما في أوقات الشتاء.


بعد ذلك يتذكر الشخص مشروبه المفضل ويسرع إلى تسخينه بسرعة بوضعه في "الميكروويف". فهل هذا التصرف سليم؟


الواضح لا!. فتحت عنوان: "لهذا السبب يجب عليك ألا تسخن القهوة أبداً في الميكروويف"، أوضح موقع "فوكوس" الألماني أنه إذا كان الشخص يشرب القهوة مع الحليب أو الكريمة فإنه من الأفضل له ألا يسخنها في الميكروويف.


وقال الموقع إنه إذا بقي مثل هذا المشروب دون مراقبة في الكوب لفترة طويلة جدًا، فقد تتشكل جراثيم خطيرة، والتي في أسوأ الحالات يمكن أن تسبب الغثيان أو آلام المعدة.


ويقول موقع "جي كيو" الألماني إن أكثر ذلك التأثير يكون خصوصا لدى الأشخاص فوق سن الـ65، لأن هذا التأثير يكون تأثير أقوى على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.


ويجب على محبي "اللاتيه ماكياتو" أو "الكابتشينو" أن يأخذوا الوقت الكافي لإعداد قهوة جديدة إذا تم نسيان المشروب لفترة طويلة، بدلا من تسخينه من جديد.


وكقاعدة عامة، يجب التخلص من القهوة مع الحليب أو الكريمة بسكبها بعد ساعتين على أبعد تقدير، حسب فوكوس.


ولتجنب الخسارة المادية أو التبذير يمكن للشخص أن يضيف إلى القهوة الباردة مكعبات الثلج ويشربها على أنها قهوة مثلجة. فإن كان لابد وأن يسكبها فليستفد من ذلك بسكبها مثلا في إصيص الزرع الموجود داخل المسكن أو في حديقة المنزل.


الوضع مختلف في القهوة السوداء

 


أما بالنسبة للقهوة السوداء (السادة)، أي بدون حليب أو كريمة، مثل الاسبريسو، فيمكن تسخينها في الميكروويف، فتلك مسألة آمنة. ومع ذلك، فإن الطعم سيتأثر، نقلا عن dw.

 

فغالبًا ما تصبح القهوة التي كانت تفوح منها رائحة المكسرات والشوكولاتة في السابق مذاقها مر وحامض بعد تسخينها في الميكروويف، وتختفي الرائحة الجميلة للقهوة في الغالب، بحسب الموقع الألماني.

 

اقرأ أيضا:

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النوم بالميك أب

8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة

منذ4 ساعة
22222-1-qesw5dwofebiw5fkmhd0ksi2x7z9xxlcmejo1jtoyc

تمرين لمدة 5 دقائق يزيد قدرة الإنسان على القراءة

منذ4 ساعة
جيش الاحتلال- غزة

الأطباء يشتبهون بـ “الليشمانيا”.. إصابة جنود الاحتلال في غزة بـ”آفات جلدية”

منذ6 ساعة
b12-for-bariatric-patients

العلامات الأكثر شيوعا لنقص فيتامين ب12

30 كانون الأول 2023
جيش الاحتلال

قد يصل بك إلى إطلاق النار على زملائك.. ما هو الكابوس وكيف يؤثر على سلوكنا؟

30 كانون الأول 2023
تعرف على أسباب ظهور قشرة الرأس

تعرف على أسباب ظهور قشرة الرأس

30 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ21 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 