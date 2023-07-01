الأحد 02 تموز 2023
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مراكز مكافحة الأمراض تحذر من الأطعمة الملوثة

مراكز مكافحة الأمراض تحذر من الأطعمة الملوثة
مراكز مكافحة الأمراض تحذر من الأطعمة الملوثة
  أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أن خطر الإصابة بالمرض من بكتيريا "إي كولاي"، والسالمونيلا، والليستيريا، وغيرها من الجراثيم المنقولة بالغذاء، قد ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة، العام 2022.اضافة اعلان
وتناولت الوكالة، في تقريرها الأسبوعي، معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات كالآتي: "لم يلاحظ أي تقدم لجهة الحد من إصابات العدوى (المعوية) خلال العام 2022، مع استقرار تأثيرات جائحة كوفيد 19"، بحسب ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
وتابعت الوكالة: "هناك حاجة إلى التعاون بين مزارعي الأغذية ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمنظمين، للحد من التلوث الذي يتسبب بالمرض أثناء ذبح الدواجن، ومنع تلوث الخضار الورقية".
ورغم توفر العلاج، إلا أن معدل الوفيات ارتفع من 20 إلى 30 %، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية. وتعد السالمونيلا والـ"إي كولاي" بين أكثر الأمراض شيوعا، التي تنتقل من طريق الغذاء.
وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال، والحرارة، وتشنجات المعدة.
وتعد الـ"إي كولاي" بكتيريا شائعة، لكن بعض السلالات قد تكون خطيرة؛ حيث تسبب الإسهال، وأمراض الجهاز التنفسي، والالتهاب الرئوي، وحتى الموت، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض.
وسنويا، يمرض حوالي 9 ملايين أميركي جراء مسببات الأمراض في الغذاء، وفقا لشبكة المراقبة النشطة للأمراض المنقولة بالغذاء التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.
وتعرف أيضا باسم FoodNet، وهي تراقب العدوى المشخصة التي تسببها ثمانية من مسببات الأمراض الشائعة المنقولة من طريق الأغذية في 10 مواقع بالولايات المتحدة.
ويتم إدخال حوالي 56 ألف شخص إلى المستشفيات، ويموت 1.350 شخصا سنويا.
وانخفض عدد هذه الأمراض خلال فترة الجائحة، بسبب "التعديلات السلوكية، وتدخلات الصحة العامة، والتغيرات في ممارسات البحث عن الرعاية الصحية والاختبار".
لكن البيانات الأولية للعام 2022، كشفت عن ارتفاع هذه الأرقام مجددا.
وسجلت أيضا زيادة في الأمراض المرتبطة ببكتيريا موجودة في لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا تسمى yersinia، وبكتيريا تسمى vibrio، وهي مرتبطة بتناول المأكولات البحرية غير المطبوخة جيدا، وبكتيريا تسمى cyclospora التي غالبا ما ترتبط بالمنتجات الطازجة المستوردة.
يقول الخبراء إن غسل اليدين وتجفيفهما جيدا هو العامل الأكثر أهمية لمنع انتشار التهابات الجهاز الهضمي. وتشمل النصائح الرئيسية الأخرى عدم ترك طعامك خارجا في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة.
وكن حذرا جدا من طريقة تعاملك مع اللحوم النيئة، ضمنا الدواجن، واغسل يديك عند التعامل مع اللحوم، وتجنب تلويث الأسطح، وقم بطهي أي لحم جيدا.
وتعد اللحوم المفرومة، مثل الهمبرغر، مرشحة بشكل خاص للبكتيريا الكامنة. ويكمن الخطر في طحن اللحوم معا، وزيادة احتمال اختلاط البكتيريا السطحية بداخل اللحم، على عكس قطع شرائح اللحم.
من المهم غسل الخضار الورقية جيدا، فهي تشكل مصدرا رئيسيا آخر للعديد من الجراثيم، وكذلك الفاكهة والخضار الأخرى. إذا لم تفعل ذلك، فيمكنك حمل البكتيريا السطحية إلى قلب الخضار أو الفاكهة أثناء تقطيعها.
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