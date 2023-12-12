الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مستشفى النجار برفح يكشف عن انتشار الجدري بين الأطفال

يستقبل المستشفى يومياً نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء
يستقبل المستشفى يومياً نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء

قالت وكالات إغاثة، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الثاني 2023، إن الجوع يتفاقم وسط الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما أعلن مدير مستشفى النجار في رفح جنوبي القطاع  انتشار الجدري بين الأطفال، مؤكداً أن المستشفى يستقبل يومياً نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء، مشيراً إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، وأن الوضع أصبح كارثياً.

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يأتي هذا في وقت تستعد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ استشهد مئات المدنيين في ضربات للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار. 


ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، ويقولون إنه أصبح من المستحيل العثور على مأوى أو طعام في القطاع الساحلي المكتظ، وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان يتضورون جوعاً.


فيما ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة إكس: "الجوع يلاحق الجميع".


ويقول سكان من غزة إن الأفراد الذين اضطروا للنزوح مراراً يموتون من الجوع والبرد وكذلك من القصف، ويتحدثون عن نهب شاحنات المساعدات وارتفاع هائل في الأسعار.

 

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة فقد أسفر الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 18205 أشخاص وإصابة ما يقرب من 50 ألفاً. -وكالات

 

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