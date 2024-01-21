مسكن شهير تتناوله الحوامل يجعل الجنين عرضة للتوحد

يجب على النساء استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء خلال فترة الحمل، لأن بعض العقاقير قد تؤثر سلبًا على نمو الجنين وتزيد من خطر إصابته بالأمراض بعد الولادة.

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وتعتبر المسكنات من الأدوية التي يحظر على الحامل الحصول عليها دون روشتة، لأن هناك نوعًا شهيرًا منها يؤدي إلى ولادة أطفال أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية وعقلية، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة برشلونة.



وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن الباراسيتامول أثناء الحامل عرضة لولادة أطفال يعانون من التوحد أو اصطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه ADHD.



وتوصل باحثو الدراسة لهذه النتيجة المثيرة للقلق عن طريق تحليل بيانات صحية لأكثر من 70 ألف طفل في 6 دول أوروبية، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتبين للباحثين أن 56% من الأمهات اللاتي يعاني صغارهن من التوحد أو اضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه كن يتناولن المسكنات خلال فترة حملهن.



ولاحظ الفريق البحثي أيضًا أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الباراسيتامول أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة مع تشتت الانتباه بنسبة 19% و21% على الترتيب.



والجدير بالذكر أن هذه الدراسة ليست الأولى التي توضح مخاطر تناول المسكنات أثناء الحمل، بل توصلت دراسات سابقة لنتائج مماثلة، حيث كشفت أن الأدوية المسكنة قد تنتقل للجنين عبر المشمية، وتطلق سمومًا في جسده، تؤثر سلبًا على سلوكياته وقدراته العقلية. -الكونسلتو

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