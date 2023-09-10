الأحد 10 أيلول 2023
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مشروبات صباحية ابدأ بها يومك.. وقل وداعا للوزن الزائد

خل التفاح
خل التفاح
هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي 
يحتار بعض من يسعون إلى إنقاص وزن أجسامهم عند اختيار المشروب المناسب، بخاصة وأن الكثير من المشروبات الشائعة يمكن أن تتعارض مع الحميات الغذائية. لكن بحسب ما ورد في مقال نشره موقع Potluck Pickup، فإن هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهي كما يلي:اضافة اعلان
1. الشاي الأخضر: حارق الدهون الطبيعي
يساعد الشاي الأخضر في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.
2. ماء الليمون: إكسير التخلص من السموم
يعتبر ماء الليمون من طقوس الصباح البسيطة والفعالة لفقدان الوزن. ويساعد كوب من عصير الليمون الدافئ على إزالة السموم من الجسم وتحسين الهضم، إلى جانب توفير جرعة من فيتامين C.
3. خل التفاح: المنشط المنعش
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب فوائده في إنقاص الوزن. ويمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء ولمسة من عسل النحل للحصول على مشروب صباحي منعش. يساعد المشروب في التحكم في مستويات السكر في الدم وقمع الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.
يحتار بعض من يسعون إلى إنقاص وزن أجسامهم عند اختيار المشروب المناسب، بخاصة وأن الكثير من المشروبات الشائعة يمكن أن تتعارض مع الحميات الغذائية. لكن بحسب ما ورد في مقال نشره موقع Potluck Pickup، فإن هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهي كما يلي:
الشاي الأخضر
1. الشاي الأخضر: حارق الدهون الطبيعي
يساعد الشاي الأخضر في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.


ماء الليمون
2. ماء الليمون: إكسير التخلص من السموم
يعتبر ماء الليمون من طقوس الصباح البسيطة والفعالة لفقدان الوزن. ويساعد كوب من عصير الليمون الدافئ على إزالة السموم من الجسم وتحسين الهضم، إلى جانب توفير جرعة من فيتامين C.

خل التفاح
3. خل التفاح: المنشط المنعش
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب فوائده في إنقاص الوزن. ويمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء ولمسة من عسل النحل للحصول على مشروب صباحي منعش. يساعد المشروب في التحكم في مستويات السكر في الدم وقمع الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.
شاي بالزنجبيل
4. شاي الزنجبيل: مُنشط التمثيل الغذائي
يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي. ويتم تحضير كوب من شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن. ويساعد مشروب شاي الزنجبيل الدافئ على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.
5. قهوة القرفة: بداية حارة
إن إضافة قليل من القرفة إلى كوب القهوة الصباحي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما تضيف القرفة نكهة مبهجة للقهوة دون الحاجة إلى إضافة سكر أو كريمة.
6. ماء بذور الشيا: جائزة الفوائد الكبرى
تعتبر بذور الشيا قوة غذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة للروتين الصباحي. ويتم مزج بذور الشيا مع الماء وتُنقع حتى تصبح شبيهة بالهلام، مما يوفر شعورًا بالامتلاء ويساعد في التحكم في الشهية عند تناوله في الصباح.
7. حليب الكركم الدافئ: الإكسير الذهبي
يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن. يتم تسخين بعض الحليب، ثم يضاف إليه قليلًا من الكركم، ثم يتم التحلية بلمسة من العسل الأبيض للحصول على مشروب صباحي مهدئ ومغذٍ.
يرتبط حدوث هذا النوع من الاكتئاب بالفقر، وانخفاض المستوى الاجتماعي، والافتقار إلى الدعم النفسي والأسري، والعنف الأسري

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