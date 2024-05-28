 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشروب لذيذ يساعد على إنقاص الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن

كشف أحد خبراء التغذية أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن ومنع الشعور بالجوع.

وقال الخبير ستيف بينيت، مؤلف كتاب Fiber First (الألياف أولا): "إن تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي يجعلك تأكل كميات أقل وتشعر بالشبع لفترة أطول، لأنها بطيئة الهضم. يحتوي مسحوق الكاكاو، والذي هو المكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة، على نسبة عالية من الألياف".

اضافة اعلان


وقدّم بينيت وصفة صحية بسيطة لمشروب الشوكولاتة الساخنة، تتكون من 200 مل من الحليب الدافئ، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو العادي، وملعقتين صغيرتين من محلي "ستيفيا" (بديل للسكر يتم استخراجه من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا في مناطق باراغواي والبرازيل).

وأضاف ستيف: "الأنظمة الغذائية كلها تعتمد على التخلي عن الأطعمة اللذيذة، والناس لا يحبون ذلك. إذا وضعت الألياف أولا، يمكنك أن تأكل ما تريد بعد ذلك، ولكن سينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل، لأنك تشعر بالشبع".

يذكر أن مسحوق الكاكاو يحتوي على نحو 28% من الألياف. RT

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علماء يربطون بين 32 نوعا من السرطان والسمنة

علماء يربطون بين 32 نوعا من السرطان والسمنة

14 أيار 2024
الغريب فروت

متى يجب الامتناع عن تناول الغريب فروت؟

14 أيار 2024
النوم

ما الذي يحدث في الدماغ خلال الساعات الأولى من النوم؟

07 أيار 2024
"وداعا للكوكايين".. أول لقاح مبتكر ضد الإدمان

لقاح "استباقي" لفيروسات كورونا غير المكتشفة

07 أيار 2024
اقرأ أيضا
مرض السكري

لأول مرة في العالم .. علماء صينيون يعلنون عن شفاء مريض سكري باستخدام الخلايا

منذ2 ساعة
اطعمة فائقة المعالجة

الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الوفاة المبكرة

منذ24 ساعة
كورونا

"كورونا" قلّص عمر البشر عامين

منذ24 ساعة
إبرة الظهر

"إبرة الظهر" تقلّص بنسبة 35% المضاعفات الخطرة خلال الولادة

منذ24 ساعة
وشم

الوشم يهدد بالإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

منذ24 ساعة
صورة تعبيرية

الكشف عن طريقة جديدة لإبطاء تطور مرض ألزهايمر

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ15 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 