الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معهد العناية بصحة الأسرة يحوز شهادة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية

معهد العناية بصحة الأسرة
معهد العناية بصحة الأسرة
قرر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية منح أربعة من مراكز معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، شهادة الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية.اضافة اعلان

وحازت مراكز المعهد الأربعة الشهادة بعد أن حققت ثلاثة أهداف وهي: التأهب للطوارئ والإدارة الفعالة لتفشي الأوبئة و / أو الجوائح، وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات المراكز واستمراريتها للجميع، وضمان بيئة عمل آمنة لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال المعهد في بيان، اليوم الأحد، إن حصول مراكزه في صويلح، والزرقاء، والكرك، وشرق عمان، على شهادة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية، جاء بعد تفان وإخلاص وعمل بروح الفريق الواحد في المراكز الأربعة.

ولفت المعهد إلى أنه يسعى دائما إلى تعميم الإنجازات والشهادات والتجارب الناجحة على جميع مراكزه في العاصمة عمان والمحافظات، لتكون نموذجا وطنيا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، والخدمات المتكاملة في مجالات اختصاصه.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية بتميّز للمرة الثالثة، وشهادة المراكز الصديقة للمرأة، إضافة إلى شهادات من جهات وطنية كمركز متميز في تقديم الخدمات، مثل خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للشباب، وخدمات حالات العنف الأسري.

ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، ويعد مركزا متميزا في الوصول إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويطبّق نموذجا متميزا للخدمات الصحية التي تغطي المساقات الثلاثة للصحة بحسب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.
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