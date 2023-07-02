مع انتشار حالات الحصبة.. ما لا تعرفه عن هذا المرض

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وتوضح نشرة المعهد أعراض مرض الحصبة، وأسبابه، ومضاعفاته، والأشخاص الذين يؤثر عليهم، إضافة إلى كيفية التشخيص، وطرق الوقاية والعلاج، والفئات التي لا يجب أن تحصل على لقاح الحصبة.يُطلق على الحصبة أيضًا اسم Rubeola) (أو حصبة العشر أيام أو الحصبة الحمراء.تتشابه الحصبة (الروبيولا) والحصبة الألمانية (الحميراء) في بعض النواحي. لديها بعض الأعراض المشتركة، مثل الحمى والتهاب الحلق والطفح الجلدي. ومع ذلك، فإن الفيروس المسبب للحصبة يختلف عن الفيروس المسبب للحصبة الألمانية.تعتبر الحصبة الألمانية خطيرة للغاية بالنسبة للحوامل. يمكن أن تتسبب هذه الحالة في الإجهاض أو يمكن أن تسبب تشوهات خلقية في الجنين. يمكن الوقاية من كلا المرضين الفيروسيين عن طريق الحصول على لقاح واحد.يمكن لأي شخص لم يتم تطعيمه أن يصاب بالحصبة. قبل أن يتوفر لقاح الحصبة، كان الجميع تقريبًا يصابون بالحصبة. إذا كنت مصابًا بالحصبة أو تم تطعيمك ضدها، فمن المرجح أن تكون محصنًا ضد فيروس الحصبة. (لا يزال بإمكانك الإصابة بالحصبة غير النمطية أو المعدلة بعد التطعيم). بسبب برنامج التطعيم الناجح، تم التقليل من حدوث الحصبة. ولكن الآن، كان هناك تفشٍّ بسبب أن عدداً كبيراً من الآباء قرروا عدم تطعيم أطفالهم. لطالما كان المسافرون الدوليون غير المحصنين يشكلون خطرًا لنقل الحصبة، ولكن يتم تقليل خطورة العدوى من خلال التأكد من حصولهم على التطعيم.تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للحصبة ما يلي:- حمى شديدة.- التعب.- سعال نباحي.- عيون حمراء أو محتقنة بالدم.- سيلان الأنف.- طفح جلدي أحمر يبدأ في الرأس ثم ينتشر إلى أسفل.- التهاب الحلق.- بقع بيضاء في الفم.- ألم عضلي.- الحساسية للضوء (الضوء يؤلم عينيك).يبدأ الطفح الجلدي كبقع حمراء مسطحة على الوجه ثم ينتقل إلى أسفل على الجسم. ثم قد تظهر بقع بيضاء بارزة أصغر فوق الطفح الجلدي الأحمر. قد تتحد البقع مع نزول الطفح الجلدي إلى أسفل الجسم.تحدث الحصبة بسبب فيروس شديد العدوى يسمى الفيروس الحُبيبي. في الواقع، إذا تواجد 10 أشخاص لم يتم تطعيمهم في غرفة مع شخص مصاب بالحصبة، فسيصاب تسعة منهم بالحصبة. تنتشر الحصبة عن طريق:- القطرات الملوثة التي تنتشر في الهواء عند السعال أو العطس أو التحدث.- مشاركة المشروبات أو الطعام مع شخص مصاب بالحصبة.- مصافحة أو مسك الأيدي أو معانقة أو تقبيل شخص مصاب بالحصبة.- من الحوامل إلى أطفالهن - سواء أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء الرضاعة.- يمكن أن تبقى قطرات الجهاز التنفسي المحمولة جواً في الغرفة حتى بعد مغادرة الشخص المصاب بالحصبة.- قد يستغرق ظهور أعراض الحصبة من ستة إلى 21 يومًا بعد الإصابة بالفيروس. هذه هي فترة الحضانة. تمتد فترة العدوى من حوالي أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي ولمدة أربعة أيام تقريبًا بعد ظهور الطفح الجلدي.من المحتمل أن يكون الطبيب قادرًا على تشخيص الحصبة عن طريق فحصك. ومع ذلك، قد يطلب إجراء اختبارات معملية للعثور على الفيروس في عينات من:- الدم.- إفرازات من الانف والحنجرة.- البول.لا يوجد علاج للحصبة. يجب أن يأخذ الفيروس مجراه، والذي عادة ما يستغرق حوالي 10 إلى 14 يومًا.- تناول عقار اسيتامينوفين أو إيبوبروفين للأوجاع أو الآلام أو الحمى.- الحصول على قسط وافر من الراحة.- شرب كمية كافية من السوائل.- الغرغرة بالماء المالح.- تجنب الضوء القاسي إذا كانت عيناك تؤلمانك.ملاحظة: لا تعطي الأسبرين للأطفال أو المراهقين إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك على وجه التحديد بسبب خطر الإصابة بمتلازمة راي.هناك العديد من المضاعفات المرتبطة بالحصبة ، بعضها خطير للغاية. تحدث المضاعفات غالبًا في:- الأطفال بعمر 5 سنوات أو أقل.- النساء الحوامل.- البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكبر.- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.- الإسهال.- التهابات الأذن.- الالتهاب الرئوي.- التهاب الدماغ: مما يؤدي إلى نوبات أو فقدان السمع أو صعوبات التعلم.- الوفاة.هناك نوعان من اللقاحات التي تحمي من الحصبة: لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية(MMR) ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق (MMRV).بالنسبة للأطفال، غالبًا ما يُعطى لقاح MMR) (في جرعتين. يتم إعطاء الحقنة الأولى في سن حوالي 12 إلى 15 شهرًا، والثانية حوالي 4 أو 5 سنوات من العمر. إذا لم يتم تحصين الطفل، فلا يزال من الممكن الوقاية من الحصبة عن طريق تلقي اللقاح في غضون ثلاثة أيام من التعرض للفيروس.إذا كنت شخصًا بالغًا ولم تكن متأكدًا مما إذا كنت قد تلقيت التطعيم، فتحدث إلى طبيبك حول الحصول على اللقاح. من المهم بشكل خاص إذا كنت تخطط للسفر دوليًا.هذا اللقاح متاح فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرًا و 12 عامًا. يجب أن يحصل طفلك على جرعة واحدة بين 12 و 15 شهرًا. يجب أن يحصل طفلك على الجرعة الثانية بين 4 و 6 سنوات. ومع ذلك، يمكن إعطاء الحقنة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلك حول أفضل توقيت لطفلك.يجب ألا تحصل الحوامل على لقاح الحصبة. من الأسباب الأخرى مرض الجهاز المناعي أو رد فعل تحسسي تجاه لقاح سابق.أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي التطعيم. يجب على الأشخاص الذين يعملون في منشأة للرعاية الصحية ارتداء معدات الحماية الشخصية التي تشمل الأقنعة والعباءات والملابس عند ملامسة سوائل الجسم. يجب أن تغسل يديك قبل وبعد ارتداء القفازات.يتم تشجيع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال أو الذين يعملون في صناعات أخرى على تجنب الاتصال الجسدي مع المرضى وممارسة تقنية غسل اليدين الجيدة. اتبع إرشادات طبيبك.