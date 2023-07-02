مع تكرار حدوثها وتسببها بالوفاة.. هذه الإسعافات الأولية للغصة

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أعراض الغصة:إمساك الحنجرة باليدين.عدم القدرة على الكلام.صعوبة التنفس أو التنفس المصحوب بصوت.صدور صوت صفير عند محاولة التنفس.سعال ضعيف أو قوي.تحول لون البشرة والشفتين إلى اللون الأزرق.فقدان الوعي.إِذا كان الشخص قادراً على التنفس بقوة فعليه أن يستمر في السعال.أما إِذا كان الشخص مختنقاً وغير قادر على الكلام أو البكاء أو الضحك بقوة فيجب عمل التالي:الوقوف خلف الشخص المصاب.وضع إحدى القدمين أمام الأخرى قليلاً لتحقيق التوازن.لف الذراعين حول خصر الشخص المصاب.إمالة الشخص المصاب إلى الأمام قليلاً.عمل قبضة باليد الأُخرى ثم وضعها فوق منطقة السرة.مسك القبضة باليد الأُخرى ثم توجيه ضغطة بقوة على البطن بسرعة نحو الأعلى.القيام بمعدل 6 إِلى 10 ضغطات بطنية حتى يزول الجسم العالق.أما في حال كان الشخص المصاب قد فقد وعيه فقم بالإنعاش القلبي الرئوي مع الضغطات الصدرية والأنفاس الانقاذية. -وكالات