مفاهيم خاطئة عن مرض ارتفاع الضغط

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بعض المرضى يراجعون الأطباء عندما تكون قراءة الضغط مرتفعة، ويشكون من أعراض أهمها الصداع وألم الرقبة، ويعطى الدواء المناسب ويستمر عليه أياما، فيبدأ الضغط بالعودة لمستواه الطبيعي، كما يجد المريض أحيانا من يخبره أنه بعد نزول الضغط للمستوى الطبيعي وزوال الأعراض التي كان يشتكي منها لا ضرر من إيقاف الدواء، فيبدأ بإيقاف أدوية الضغط ظنا منه أن ارتفاع الضغط عولج ولا يحتاج إلى الدواء، بعد ذلك مثله في ذلك مثل التهاب اللوزتين، فينسى هذا المريض، أن مفعول دواء الضغط هو الذي ساعد في إيقاف ارتفاعه، وأنه لا علاقة لمسببه بعودته إلى الوضع الطبيعي، أي أن المعادلة تكون ضغطا مرتفعا ودواء لعلاج الضغط المرتفع يعني العودة إلى الوضع الطبيعي، وأن باقي الأشياء مثل تجنب الملح والتوتر هي عوامل مساعدة فقط، وأن المريض ما دام الطبيب قد شخص حالته بأنها ارتفاع في ضغط الدم فلا بد من تناول الدواء لهذه الغاية ولا علاقة بما يشعر به بعض المرضى الذين يخافون من أن نزول الضغط سيستمر في النزول حتى يغمى عليه إذا لم يوقف الأدوية.والحقيقة، أن أدوية الضغط هي أدوية يجب تناولها باقي العمر وهي لا تعالج مشكلة ارتفاع الضغط جذريا وإنما تتحكم به.. هذا المفهوم يجب أن يناقشه المريض وطبيبه قبل بدء العلاج، لأن أخذ العلاج ثم إيقافه فجأة، أخطر نسبيا من عدم أخذ العلاج مع مريض ضغط حالته مستقرة، وذلك بسبب تحكم شرايين الدماغ في حركة الدم في حالات ارتفاع الضغط.ومن المعلوم، أن الضغط يتذبذب ولا علاقة بالجهاز الذي يستخده لقياس الضغط بالأمر، أي إذا كان المعدل المطلوب في ذلك المريض 120 ملم من الزئبق مثلا في مرضى السكري والقصور الكلوي فتجد أن القراءات تتراوح من 110 إلى 130، ولكن أغلبها في حدود 120. وهناك من يعتقد أن هذا انخفاضا للضغط والحقيقة أن انخفاض الضغط نوعان، أولهما: ما كان متعلقا بوقوف المريض، والآخر مالم يكن متعلقا بذلك، وهناك تفاصيل علمية لكلا النوعين، والذي ننصح به المريض ألا يوقف الدواء إلا بعد مناقشة طبيبه المعالج وأخذ رأيه في ذلك.كما أن هناك مجموعة من المرضى يتفقون معك على أخذ الدواء وعند المراجعة في العيادة وقراءة الضغط في مفكرة الضغط وإخبار المريض، أن "الضغط ممتاز ومتحكم به"، يفاجئك بقوله: ولكنني لم آخذ الدواء!. والمريض يسوق هذا الدليل في سياق أنه ليس لديه ضغط وأنه لايحتاج للدواء!! ولذلك، ينصح بعدم البدء بتناول الدواء حتى يتأكد الطبيب من جاهزية المريض لأخذ الدواء وإقتناعه 100 %، بتشخيص الضغط حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير بدء العلاج إلى أيام معدودة مالم يكن هناك خطرا محدقا من تأخير بدء العلاج على حياة المريض.ويفضل الإيضاح للمريض، أن مرضى الضغط لا يشترط ارتفاع ضغطهم دائما وفي جميع الأوقات والأحوال وكذلك، إن قراءة واحدة مرتفعة للضغط لا تثبت وجود ارتفاع الضغط المزمن وقراءة واحدة طبيعية بل (وقراءات متعددة طبيعية )، لا تنفي تشخيص ارتفاع الضغط الشرياني المزمن، وتجد المريض يعمل على عمل سجل يومي للضغط صباحا وبعد الأكل وقبل النوم قراءات متعددة، وينطبق ذلك أيضا على قراءة الضغط في العياده لمرضى الضغط، فارتفاعها لا يعني عدم التحكم في الضغط والقراءة الطبيعية في العيادة لا تعني التحكم بالضغط أيضا، فقد يكون ضغط المريض مرتفعا باقي ذلك اليوم.وهناك مجموعة من المرضى يعتقدون، أن دواء الضغط مثل البندول للصداع يؤخذ فقط عند الحاجة بعض المرضى على هذا الحال لسنوات متعددة، وهذا المفهوم غير صحيح بل إنه أخطر من عدم تناول دواء الضغط نسبيا، حيث يتعرض المريض لتقلبات الارتفاع والانخفاض المفاجئين للضغط ومضاعفاته. كما أننا دوما نشرح للمريض أن الدواء وسيلة وليس غاية في حد ذاته فإذا لم يتحكم الدواء الذي يأخذه المريض بضغطه الشرياني، فلا فائدة من الاستمرار على أخذه بالجرعة نفسها، ولذلك لابد من مراقبة المريض لضغطه في بيته بالطريقة التي يتفق مع طبيبه المعالج عليها. وقد رأيت رجلا في السبعين من عمره وعلى الرغم من ارتفاع ضغطه الانقباضي فوق 190، إلا أنه يصر على أنه ليس لديه ضغط لأنه لا يشعر بأعراض نهائيا وهو يعلم تماما متى يبدأ الضغط بالارتفاع ومتى ينزل.!والحقيقة، أن الضغط يسمى القاتل الصامت ولا يبدأ بالأعراض إلا عندما تبدأ المضاعفات على أعضاء الجسم الأخرى. وليس هناك غنى للمريض عن مراقبة ضغطه في منزله، وهناك بعض المرضى ممن يعتقدون أن أجهزة قياس الضغط الإلكترونية الموجودة في الأسواق غير مفيدة، والعكس صحيح فهذه الأجهزة تسهل على المريض مراقبة ضغطه، وإذا كان يعمل لها صيانة دورية، فإن قراءاتها متقاربة جدا بين الجهاز الإلكتروني وجهاز الزئبق وفي حدود 5-10 ملم من الزئبق.وفي الختام التعايش مع المرض أهم من تجاهله وإنكاره.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة