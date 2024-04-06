السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مكمّل غذائي هام لتعزيز النشاط ومقاومة التعب

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تعبيرية

يعد الشعور بالتعب والخمول مشكلة شائعة لدى الكثيرين منا، وقد يرجع السبب في بعض الحالات إلى الأرق أو عدم اتباع نظام غذائي صحيح.


ويمكن أن يؤثر الطقس على طاقتنا الجسدية، وكذلك مقدار التمارين الرياضية التي نمارسها يوميا.

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ولكن إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، فقد يدل ذلك على نقص معادن معنية في الجسم، أهمها الحديد، وفقا لخبراء الصحة.

 

ويعرف الحديد بأنه معدن حيوي ضروري لنمو وتطور الجسم. وتتمثل مهمته الرئيسية في المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.


ويؤدي نقص الحديد إلى المعاناة من فقر الدم، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى التعب ونقص الطاقة.


وتشمل الأعراض الأخرى للحالة: ضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد أكثر من المعتاد والصداع.


وفي حين يمكن الحصول على الحديد الذي نحتاجه من نظامنا الغذائي، إلا أن هناك طريقة أسرع وأبسط لتعزيز مستويات الحديد ومنع الأعراض، وفقا للخبراء.
 
وتعتبر مكملات الحديد اليومية إحدى أهم الطرق لعلاج نقص الحديد، كما قد تحتوي الأقراص على فيتامين C أيضا، ما يساعد في تقليل التعب والإرهاق.


ويدعم فيتامين C امتصاص الحديد ووظيفة الجهاز المناعي.


وغالبا ما تكون الأقراص مُصممة لدعم التكوين الطبيعي لخلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين ووظيفة الجهاز المناعي.


وفيما يلي مجموعة من الأطعمة المدعمة بالحديد:
- اللحم الأحمر.
- الفاصوليا، مثل الفاصوليا الحمراء والحمص.
- المكسرات.
- الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف.
- دقيق فول الصويا.

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