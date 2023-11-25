منصة ذكية للكشف عن سرطان البنكرياس بمراحله المبكرة !

طور فريق صيني منصة للذكاء الاصطناعي يمكنها المساعدة في الكشف عن سرطان البنكرياس في مراحل مبكرة باستخدام صور الأشعة السينية بدقة عالية.

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ويمكن لمنصة «باندا»؛ وهي نهج للتعلم العميق طورته أكاديمية دامو التابعة لمجموعة علي بابا، أن تكبر وتحدد السمات المرضية الخفية في صور الأشعة المقطعية العادية التي من الصعب الكشف عنها بالعين المجردة، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية..



وسرطان البنكرياس ورم خبيث للغاية، ولكن يمكن الشفاء منه إذا تم اكتشافه في وقت مبكر جدا، نقلا عن موقع "الشرق الأوسط".





وتم تأهيل منصة باندا في البداية باستخدام مجموعة بيانات لـ 3208 مرضى من مركز واحد.



ووفقا لدراسة نشرت هذا الأسبوع بمجلة (نيتشر ميديسين)، حققت أداة الذكاء الاصطناعي حساسية بنسبة 94.9 في المائة وخصوصية بنسبة 100 في المائة بين مجموعة اختبار داخلية مؤلفة من 291 مريضا لدى مؤسسة شانغهاي لأمراض البنكرياس.

وبعد ذلك تم التحقق من صحة النهج من خلال مجموعات خارجية متعددة المراكز شملت 5337 مريضاً من الصين وجمهورية التشيك باستخدام الأشعة المقطعية البطنية.

إذ بلغت حساسيته وخصوصيته 93.3 في المائة و 98.8 في المائة على التوالي، متفوقا على أداء أخصائي الأشعة متوسط المهارة.



وتشير الحساسية إلى قدرة الاختبار على تحديد فرد مصاب بمرض على أنه إيجابي، في حين أن خصوصية الاختبار هي قدرته على تحديد فرد ليس لديه مرض على أنه سلبي.



وقد تم استخدام منصة باندا أكثر من 500 ألف مرة سريريا، مع اكتشاف حالة إيجابية كاذبة واحدة فقط بين كل 1000 مرة. فيما قال الباحثون إن المنصة يمكن أن تخدم كأداة جديدة لفحص سرطان البنكرياس على نطاق واسع.