الأربعاء 20 أيلول 2023
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مواد غذائية تستهلك الأوعية الدموية

مواد غذائية تستهلك الأوعية الدموية
مواد غذائية تستهلك الأوعية الدموية
غالبا ما يطرح أقارب مرضى القلب والأوعية الدموية على الأطباء أسئلة بشأن المواد الغذائية التي يمكن للمريض تناولها والتي يجب استبعادها من نظامه الغذائي.

تشير الدكتورة "آنا كورينيفيتش" أخصائية أمراض القلب، إلى أن هيمنة بعض المواد الغذائية في النظام الغذائي للبعض يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بغض النظر عما إذا كان الشخص يعاني من حالات تهدد حياته أم لا.

ووفقا لها، أول هذه المواد هي الكربوهيدرات السريعة، ولا يقتصر الأمر على السكر والخبز الأبيض والمعجنات والحلويات والبطاطس والأرز الأبيض والمعكرونة، بل وأيضا الدهون المتحولة (السمن النباتي ومشتقاته) واللحوم الحمراء ومنتجاتها المصنعة (النقانق وغيرها) والمنتجات المعلبة بما فيها الخضروات. كما إن المنتجات المالحة، والمنتجات المحتوية على زيت النخيل غير مفيدة للصحة.

وتقول: "الإجهاد وليس سوء التغذية، يسبب احتشاء عضلة القلب". ولكن مع ذلك يجب الاهتمام بالغذاء الصحي، وفي نفس الوقت يجب معالجة الإجهاد وتحسين مرونة الحالة النفسية.

وتضيف يجب اتباع مبادئ التغذية الصحية تدريجيا وبسلاسة وتجنب المحظورات بشدة.

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