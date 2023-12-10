الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواد غذائية لها خصائص متناقضة

مواد غذائية لها خصائص متناقضة
مواد غذائية لها خصائص متناقضة
هناك مواد غذائية، بخلاف جميع التوقعات، لها خصائص مفيدة، في حين أن هناك مواد غذائية أخرى لها خصائص مخفية ضارة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
فمثلا، وفقا للدكتور الكسندر مياسنيكوف، الأطعمة الدهنية ضارة، ولكن بعضها يساعد على تخفيض مستوى الكولسترول. كما أن الحلويات ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، ولكن بعضها يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.اضافة اعلان
- الكيفير (نوع من اللبن الرائب)، له تأثير ملين عندما يكون طازجا، ولكن عند تخزينه أكثر من ثلاثة أيام يسبب تناوله الإمساك، وذلك لارتفاع مستوى حمض اللاكتيك فيه.
- الفلفل الحار، من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة. لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. إضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.
- الزيوت النباتية، إن ما يثير الدهشة هو أن الزيوت النباتية تسبب زيادة الوزن، وهذه حقيقة، لأن 100 غرام من أي زيت نباتي تحتوي على ألف سعرة حرارية وفي الزبدة ضعف ذلك.
مواد غذائية لها خصائص متناقضة
ومن أهمها العنب. وفقا للرأي السائد، فإن تناول المنتجات الحلوة هو الطريق إلى داء السكري. ولكن العنب في الواقع، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري لدى أولئك الذين بلغ مستوى السكر لديهم حده العلوي. وهذا يشمل العنب وليس عصير العنب. لأن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في العنب تمنع تطور مقاومة الأنسولين، التي هي من الأسباب الرئيسية لداء السكري.
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