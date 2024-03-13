موجود في كل مطبخ.. تناوله يخفض وزنك 8 كغ في 3 أشهر

أظهرت دراسة حديثة أن جرعة من خل التفاح يوميا يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن في أسابيع.



ووجد باحثون لبنانيون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة من خل التفاح يوميا فقدوا ما يصل إلى 8 كغ في 3 أشهر فقط، كما كان لديهم أيضا قياسات أفضل لنسبة السكر في الدم والكوليسترول.

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وقال الطبيب روني أبو خليل، من جامعة الروح القدس في لبنان: "قد يكون لخل التفاح فوائد محتملة في تحسين معايير التمثيل الغذائي المتعلقة بالسمنة، قد تساهم النتائج في تقديم توصيات قائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح في إدارة السمنة".



ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم الآن من السمنة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وترتبط السمنة بمجموعة من الحالات القاتلة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأشكال مختلفة من السرطان.



وقال خبراء مستقلون إن مقدار الوزن الذي فقده الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح كان "ملحوظا"، لكنهم حذروا من أنه ليس "حلا سحريا"، نقلا عن موقع سكاي نيوز.





فوائد خل التفاح الصحية عديدة ومتنوعة:

-مضاد حيوي طبيعي.



-يمنع عسر الهضم.



- يزيل الانسداد الأنفي.



-جيد لصحة الشعر والبشرة.



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تبييض الأسنان.