الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم مصري يحيي الفلسطينيين خلال تسلمه جائزة بالسعودية (فيديو)

صورة من حفل joy awards 2023
صورة من حفل joy awards 2023

استغل الفنان المصري الشهير محمد عادل إمام، تسلمه جائزة تكريمية لوالده "الزعيم" خلال حفل نظم في السعودية، للإشادة بالشعب الفلسطيني الذي وصفه بالبطل، ولقيت كلمة الفنان المصري إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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إذ تسلم محمد عادل إمام مع شقيقه المخرج رامي عادل إمام، جائرة "زعيم الفن العربي" في حفل "joy awards"، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، بالسعودية والتي منحت لوالدهما الممثل المصري الشهير عادل إمام، البالغ من العمر 83 عاماً.


حيث قال محمد عادل إمام: "نشكر الشعب السعودي.. على استقبالكم العظيم لنا دائماً في كل مكان، وعلى حبكم لنا وللفن المصري". وأضاف: "الحب هذا نراه في كل الدول العربية حقيقة.. الفن المصري كبير ومؤثر جداً".


كما أردف محمد إمام: "هناك أمر أخير أود أن أقوله وربما يكون خارج نطاق الحفل.. تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، وأنتم في القلب ولن ننساكم أبداً.. شكرا جداً جداً"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

 



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