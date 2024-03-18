الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصائح طبية لصيام طفلك بأمان

طفلان صائمان- تعبيرية
طفلان صائمان- تعبيرية

تعتاد بعض الأمهات على تشجيع الطفل على صيام شهر رمضان، مما يستوجب الحرص جيدًا على اتباع بعض النصائح الطبية، وذلك لتجنب أي مضاعفات يمكن أن تحدث للطفل.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز النصائح الطبية لصيام الطفل، وفقًا لما ذكره موقع "Parenting.firstcry".

قبل بدء الصيام

هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الأم عند صيام طفلها حيث تتضح في:

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- استشارة الطبيب أولًا قبل صيام الطفل للتأكد من أن صحته جيدة وقابلة للصيام.


- مراعاة فهم الطفل للصيام وأهميته.


- تشجيع الطفل على شرب كمية جيدة من السوائل قبل وأثناء وبعد الإفطار.


- التأكد من أن الطفل يتناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة.


أثناء فترة الصيام

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن هناك بعض النصائح التي يجب على الأم اتباعها أثناء صيام طفلها من بينها:


- مراقبة الطفل جيدًا للبحث عن علامات الجفاف أو الدوخة.


- في حالة معاناة الطفل من أي أعراض مثل الدوخة أو التعب أو عدم الاتزان يجب إفطاره فورًا.


- تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة مثل المشي أو السباحة.
- الحرص على نوم الطفل عدد ساعات كافي.

 

بعد الإفطار

يجب أن تتبع الأم بعض التعليمات بعد إفطار الطفل حيث تتضح في:


- التأكد من أن الطفل يفطر على وجبة صحية ومتوازنة.


- الحرص على شرب الطفل لكميات كبيرة من الماء والسوائل.


- تجنب إعطاء الطفل كميات كبيرة من الأطعمة السكرية أو الدهنية.

 

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