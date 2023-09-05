الأربعاء 06 أيلول 2023
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نصائح للأهل لتنظيم عادات الأكل الصحي لأطفالهم مع العودة للمدراس

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عادات الاكل الصحية

ليس من المستغرب أن يحتاج الآباء إلى بعض المساعدة في فهم معنى “الأكل الصحي"، والخبر السار هو أن الأهل ليسوا بحاجة إلى شهادة في التغذية لتربية أطفال أصحاء.
ويمكن أن يساعدك اتباع بعض الإرشادات الأساسية على تشجيع أطفالك على تناول الطعام بشكل صحيح والحفاظ على وزن صحي.

قواعد رئيسية للعيش بها:

- الآباء من يتحكم في خطوط التموين: 


أنت تقرر الأطعمة التي تشتريها ومتى تقدم لها. على الرغم من أن الأطفال سوف يضايقون والديهم للحصول على أطعمة أقل تغذية، يجب أن يكون البالغون مسؤولين عند تحديد الأطعمة التي يتم تخزينها بانتظام في المنزل.

- لن يجوع الأطفال وسوف يأكلون ما هو متوفر في الخزانة والثلاجة في المنزل:


إذا لم تكن وجبتهم الخفيفة المفضلة مغذية تمامًا، فلا يزال بإمكانك شرائها من حين لآخر حتى لا يشعروا بالحرمان.

من الأطعمة التي تقدمها، يختار الأطفال ما سيأكلونه أو ما إذا كانوا سيأكلون على الإطلاق. يجب أن يكون للأطفال رأي في هذه المسألة. حدد مواعيد الوجبات والوجبات الخفيفة بانتظام.

من بين الاختيارات التي تقدمها، دعهم يختارون ما يأكلونه وكمية ما يريدونه. قد يبدو هذا وكأنه الكثير من الحرية. ولكن إذا اتبعت الخطوة 1، فسيختار أطفالك فقط من الأطعمة التي تشتريها وتقدمها.


- توقف عن قاعدة " تناول كل ما في صحنك" :


دع الأطفال يتوقفون عن الأكل عندما يشعرون أنهم اكتفوا وشعروا بالشبع.  

حيث نشأ الكثير من الآباء في ظل قاعدة " تناول كل شيء في صحنك"، لكن هذا النهج لا يساعد الأطفال على الاستماع إلى أجسادهم عندما يشعرون بالشبع.

عندما يلاحظ الأطفال مشاعر الامتلاء ويستجيبون لها، فمن غير المرجح أن يفرطوا في تناول الطعام.

- أعد كتابة قائمة الطعام:


من يقول أن الأطفال يريدون فقط أكل النقانق والبيتزا والبرغر والمعكرونة والجبن ؟ عند تناول الطعام بالخارج، دع أطفالك يجربون أطعمة جديدة وقد يفاجئك باستعدادهم للتجربة. يمكنك البدء بالسماح لهم بتجربة القليل مما طلبته أو طلب مقبلات لهم لتجربتها.

المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية:

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تضيف المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة الأخرى سعرات حرارية إضافية وتعرقل التغذية الجيدة. الماء والحليب أفضل المشروبات للأطفال. يكون العصير جيدًا عندما يكون 100٪، لكن الأطفال لا يحتاجون إلى الكثير منه - 4 إلى 6 أونصات في اليوم يكفي لمرحلة ما قبل المدرسة.

- لا تعبر عن حبك لطفلك بالطعام:

الطعام ليس حبا، بل ابحث عن طرق أفضل لقول «أنا أحبك». عندما يتم استخدام الأطعمة لمكافأة الأطفال وإظهار المودة، فقد يبدأون في استخدام الطعام للتعامل مع التوتر أو المشاعر الأخرى. قدم العناق والثناء والاهتمام بدلاً من الطعام.

- الأطفال يفعلون ما تفعله أنت كن قدوة وتناول طعامك بصحة جيدة:


عند محاولة تعليم عادات الأكل الجيدة، حاول أن تكون أفضل مثال ممكن. اختر وجبات خفيفة مغذية، وتناول الطعام على المائدة، ولا تتخطى الوجبات.

- حدد وقت التلفاز والكمبيوتر:


عندما تفعل ذلك، ستتجنب تناول الوجبات الخفيفة الزائدة عن الحد وتشجع النشاط البدني. أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يقللون من مشاهدة التلفزيون قللوا أيضًا من نسبة دهون الجسم.

عندما يكون وقت التلفزيون والكمبيوتر محدودًا، سيجدون أشياء أكثر نشاطًا للقيام بها. والحد من "وقت الشاشة" يعني أنه سيكون لديك المزيد من الوقت لتكون نشطًا معًا.

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