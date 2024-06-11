هذا الجيل الأكثر عرضة للسرطان

كشفت دراسة جديدة أن جيل «إكس» (المولودون بين عامي 1965 و1980) أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بأجيال آبائهم وأجدادهم.



وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، أوضح الباحثون في قسم علم أوبئة السرطان وعلم الوراثة التابع للمعهد الوطني للسرطان في أميركا أن أبناء جيل «إكس» يتفوقون في نسبة الإصابة بالسرطان على جيل «الطفرة» (المولودون بين عامي 1946 و1964) والجيل «الصامت» (المولودون بين عامي 1928 و1945) مجتمعين.

اضافة اعلان



وأرجع الباحثون هذه النسبة المرتفعة إلى ازدياد العوامل المسببة للسرطان، مثل ارتفاع معدلات السمنة وأنماط الحياة المرفهة التي تتسم بقلة الحركة. كما أشاروا إلى أن تطور أجهزة التصوير الطبي والتشخيص ساهم في تسجيل عدد أكبر من الحالات مقارنة بالفترات السابقة.





نتائج الدراسة

شملت الدراسة 3.8 مليون مريض بالسرطان، ووجدت أن هناك انخفاضاً في حالات سرطان الرئة وعنق الرحم بين نساء جيل «إكس»، بينما زادت بشكل كبير أورام الغدة الدرقية والكلى والمستقيم وبطانة الرحم والقولون والبنكرياس والمبيض، وسرطانات الغدد الليمفاوية والدم.



بين الرجال، ارتفعت نسب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والكلى والمستقيم والقولون والبروستاتا وسرطان الدم، بينما انخفضت نسب سرطان الغدد الليمفاوية والرئة والكبد والمرارة.





تأثير على جيل الألفية

أما بالنسبة لجيل الألفية (المولودون بين عامي 1981 و1996)، أشار الباحثون إلى أن البيانات المتوفرة حالياً غير كافية للتحليل، لكنهم يشعرون بالقلق حيال تأثير السرطان على هذا الجيل عند بلوغهم الأربعينات والخمسينات والستينات من العمر.



من ناحية أخرى، وبفضل الاستثمار العالمي في أبحاث السرطان، هناك فرص هائلة لتقليل عبء السرطان على جيل الألفية في المستقبل. هذا إلى جانب النتائج الملموسة لحملات التوعية بأخطار التدخين والكحول، وأهمية النشاط البدني، وتحسين العادات الغذائية، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، التي من شأنها الحد من خطر الإصابة بالسرطان.







