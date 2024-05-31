هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟

الكبدة البقري أو الضأن أو الدجاج، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وعلى الرغم من فوائدها فإن تناولها قد يسبب بعض الأضرار.

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ويحتوي 100 جرام من الكبد البقري على 135 سعرة حرارية، و3.9 جرامات من الكربوهيدرات، و3.6 جرامات من الدهون، وفقا لموقع "ليفينغ سترونغ".



أما الكبدة الضأني تحتوي على كمية مماثلة من السعرات الحرارية، وأقل في الكربوهيدرات، و1.8 جرام لكل 100 جرام، وأعلى في الدهون، مع 5 جرام.

وكبدة الدجاج تحتوي على سعرات حرارية أقل، 119، وكربوهيدرات أقل، أما محتوى الدهون فهو نفس كبد الضأن.



وفي مقدمة فوائد تناول كبد البقر أو الضأن توفير أكثر من 40% من القيمة اليومية الموصى بها للبروتين، حيث توفر الحصة 20 جراماً، بينما يحتوي كبد الدجاج على 17 جراماً من البروتين.



ويعتبر الكبد من المصادر الغنية بالكوليسترول، فالحصة من كبد البقر توفر 275 ملليجرام أو 92% من القيمة اليومية للأصحاء؛ ويوفر كبد الضأن 371 ملليجرام، أو 124% من القيمة اليومية؛ وكبد الدجاج 97 ملليجرام أو 32%.



وإذا تمت إضافة الزيت، وخاصة للقلي، ستزداد السعرات الحرارية والدهون في الوجبة.



وأنواع لحم الكبد مصدر قوي لفيتامينات "أ"، ومجموعة فيتامينات "ب" وخاصة "ب12"، و"سي" و"هـ"، ومعادن الفوسفور والحديد والنحاس والسيلينيوم.



وفي الوقت الذي تعمل معظم هذه الفيتامينات كمضادات للأكسدة، إلا أن زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "أ" لها سلبيات، وتحتوي الحصة من كبد البقر على 338% من القيمة اليومية الموصى بها، لذا لا يُنصح بتكرار أكل الكبد بوتيرة سريعة.

ويحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" بكميات كبيرة، بما في ذلك فيتامين "ب12" والثيامين والنياسين وب6 والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والفولات (ب9).



ومجموعة فيتامينات "ب" ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة، وخفض التوتر، وصحة العضلات والجهاز العصبي والجلد والقلب والدماغ. -(وكالات)