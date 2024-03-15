الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذه الأدوية قد تمنعك من صيام رمضان

صوم- تعبيرية
صوم- تعبيرية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن صيام شهر رمضان يعود على الإنسان بالعديد من الفوائد، بشرط خلو الجسم من بعض الأمراض.

وقال موافي في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هناك أدوية إذا كان الإنسان يحصل عليها لاعتبارات مرضية، فهو ممنوع نهائيًا من صيام شهر رمضان.

وأضاف أن مريض هبوط القلب من الفئات الممنوعة من صيام شهر رمضان، ويرجع السبب مدرات البول التي يتناولها، لأنه بحاجة إلى شرب الماء، للحفاظ على الكلى.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن صيام رمضان ممنوع أيضًا على مريض السكري من النوع الأول، لأنه إذا توقف عن تلقي الإنسولين، قد يتعرض لهبوط حاد بسكر الدم.


واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى خطورة صيام رمضان على مريض الفشل الكلوي، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب مع غسيل الكلى له تأثيرات سلبية على صحته. -وكالات

 

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