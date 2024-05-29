هذه الألوان جاذبة للبعوض.. تجنبها أثناء اختيار ملابسك

كشفت دراسة حديثة من جامعة واشنطن، أن البعوض ينجذب إلى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، ويتجاهل اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.



وقال أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، جيفري ريفيل: «هناك ثلاث إشارات رئيسية تجذب البعوض: أنفاسك وعرقك ودرجة حرارة بشرتك. في هذه الدراسة، وجدنا إشارة رابعة: اللون الأحمر».





وتتبعت الدراسة سلوكيات إناث بعوض الحمى الصفراء، عندما تعرضت لأنواع مختلفة من الإشارات البصرية والروائح.



وراقب الباحثون الحشرات في غرف اختبار مصغرة وبدون أي محفز للرائحة، تجاهل البعوض النقطة الموجودة في الغرفة، بغض النظر عن لونها. وعندما تمت إضافة رشة من ثاني أكسيد الكربون، طار البعوض نحو النقاط الحمراء أو البرتقالية أو السوداء أو السماوية، وتجنب النقاط الخضراء أو الزرقاء أو الأرجوانية. وكالات

اضافة اعلان

اقرأ أيضاً:

تجنب ارتداء هذه الألوان.. البعوض لك بالمرصاد