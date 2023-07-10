الإثنين 10 تموز 2023
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هذه العادات الصباحية تمنع فقدانك للوزن

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خيارات صحية للافطار
يبذل البعض جهودًا حثيثة سعيًا لإنقاص الوزن أو عدم اكتساب كيلوغرامات زائدة، وفي بعض الأحيان لا يتم تحقيق النتائج المرجوة.

ويرى بعض الخبراء أن السبب ربما يرجع إلى عادات صباحية تؤثر على التمثيل الغذائي أو مستويات السكر في الدم ومعدلات تراكم الدهون على المدى الطويل، اضافة اعلان

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Zee News India، فإن العادات الصباحية العشر التالية يمكن أن تعرقل المساعي لإنقاص الوزن:

1. عدم تناول وجبة الفطور

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات الرئيسية، وخاصة وجبة الفطور، إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء النهار وبالتالي إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

2. اتباع نظام غذائي غير صحي

يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات العالية واتباع نظام غذائي غير صحي لزيادة الوزن بشكل تراكمي.

تضيف المشروبات مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة الكثير من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي دون أن يتم إدراك ذلك.

4. تناول الوجبات السريعة

يقوم البعض بتناول الوجبات السريعة في الصباح وهي تشتمل في الغالب على الأطعمة المُصنعة التي تمتلئ بالدهون غير الصحية والسكريات والسعرات الحرارية مما يجعل من الصعب التخلص من زيادة الوزن.

5. تناول الوجبات الخفيفة

يختار البعض تناول وجبة خفيفة في الصباح، لكن تكمن المشكلة في أن يتم تناول عناصر غذائية تحتوي على سعرات حرارية كثيرة مثل رقائق البطاطس.

6. التهام كميات أكبر

يمكن أن يؤدي التهام كميات أكبر من الأطعمة ذات السعرات الحرارية بدلًا من استهلاك الأغذية الغنية بالألياف يؤدي إلى زيادة الوزن.

7. غياب البروتين

يمكن أن يؤدي عدم تناول البروتين في الصباح إلى سرعة الشعور بالجوع في قبل منتصف اليوم، أو تحديدًا قبل موعد وجبة الغداء، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

8. كميات مياه قليلة

يمكن أن يكون عدم تناول كميات كافية من الماء في الصباح سببًا في الجفاف والشعور الخاطئ بالجوع، وبالتالي فإن البقاء رطبًا يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

9. عدم تناول الفاكهة والخضروات

تحتوي الخضروات والفواكه على العناصر الغذائية الأساسية ومحتوى مناسب من الماء، لذا يمكن أن يؤدي غيابها عن المائدة في الصباح إلى تقليل الشعور بالشبع.

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