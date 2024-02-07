الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هشاشة العظام.. الأسباب وطرق العلاج

هشاشة العظام
هشاشة العظام
  يوجد العديد من أمراض الروماتيزم، لكن أكثرها انتشارا هو التهاب المفاصل العظمي (osteoarthritis)، الذي يؤدي إلى تدمير الغضروف المفصلي. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ويشير الدكتور إلنور زوبايروف اختصاصي أمراض الروماتيزم والطب الوقائي، إلى أن المرض الثاني المنتشر هو تشوه العظام، الذي يؤدي تدريجيا إلى ألم مستمر وحركة وظيفية محدودة.
ووفقا له، فالأسباب الرئيسية لمرض هشاشة العظام هي:
الإصابات؛ النشاط البدني الشاق؛ سوء نمو النسيج الضام؛ أمراض الروماتيزم؛ اختلال إمدادات الدم؛ أمراض الغدد الصماء؛ الوزن الزائد؛ سوء التغذية؛ عدم كفاية المواد المغذية (ضعف الامتصاص)؛ نقص البروتين والفيتامينات والعناصر المعدنية.
وتشمل طرق الوقاية من هشاشة العظام وعلاجه:
تشخيص الأسباب وإزالتها؛ تخفيف الألم؛ تعديل نمط الحياة؛ اتباع نظام غذائي متوازن؛ ممارسة نشاط بدني معتدل؛ النوم الجيد؛ تعديل عمل الجهاز الهضمي؛ تعويض نقص المواد المغذية.
ووفقا له، العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية لعمل المفاصل بصورة طبيعية هي: البروتين؛ فيتامين D3؛ فيتامين k2؛ فيتامين С؛ مجموعة فيتامين В؛ المغنيسيوم؛ الكالسيوم؛ الزنك؛ أوميغا-3.
وتعتبر التمارين الرياضية من أهم طرق علاج هشاشة العظام، بغض النظر عن العمر ومستوى التدريب الرياضي. وإذا شعر الشخص بألم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فيجب ألا يقلق من ذلك، لأنها لن تؤدي إلى مضاعفات، بل على العكس تماما، تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بهدف بناء العضلات وتقوية المفاصل، إلى تحسين الحالة. ولكن يجب الاتفاق مع اختصاصي العلاج الطبيعي على مجموعة من التمارين، لأن ممارسة التمارين بوتيرة سريعة جدا، قد يلحق الضرر بالمفاصل.
وغالبا ما يؤدي الوزن الزائد، إلى تفاقم هشاشة العظام بسبب الضغط الإضافي على المفاصل. وفي هذه الحالة، يجب تخفيض الوزن باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني.
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