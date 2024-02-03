السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل البكاء مفيد أم مضرّ للعين؟

البكاء
البكاء- تعبيرية

أفاد موقع ultralinzi.ru الطبي بأن العين كي تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي، يجب أن يكون سطحها رطبا باستمرار، بغض النظر عن الظروف الخارجية؛ حيث يحافظ الجسم السليم على الترطيب الأمثل للعين في حال وجود الشخص في مكان حار وجاف أو في مكان بارد.

اضافة اعلان

 
وتفرز عيون الأشخاص الحساسين بشكل خاص ما يصل إلى 30 مل من الدموع في اليوم، ويمكن لهذه الدموع أن تكون مفيدة أحيانا؛ فهي تساعد على تخفيف الحزن والتوتر النفسي.

 

كما يزداد في الجسم أثناء البكاء إفراز هرمون الإندروفين والذي يعتبر مضاد ألم طبيعيا يفرزه الجسم لتخفيف الألم والتوتر، ويزداد في الجسم أثناء البكاء أيضا إنتاج مادة الإنكفالين؛ وهي مادة لها تأثيرات مريحة وتساعد في تخفيف الألم.


لكن بشكل عام للدموع عدة فوائد بالنسبة لصحة العين؛ فهي تحميها من الجفاف والغبار والعديد من الأضرار الخارجية، وتساعد بإيصال العناصر الغذائية إلى القرنية وتساهم في إزالة الخلايا الميتة، كما تساهم في إخراج بعض المواد الضارة من الجسم.


وعلى الرغم من هذه الفوائد إلّا ان للبكاء بعض الأضرار أيضا؛ فالبكاء المستمر يتسبب بتهيج واحمرار العينين ويؤثر على الغدد المفرزة للدموع.

 

وقد يتسبب بحساسية لبشرة الوجه ومحيط العين. كما يؤثر على الأجفان. إضافة لذلك فان البكاء والتوتر العاطفي يزيدان إفراز الكورتيزول المضر للجسم، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

 

اقرأ أيضا:

البكاء: لماذا نذرفُ الدموع؟

شم دموع النساء يقلل من عدوانية الرجال.. دراسة

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
خلايا سرطانية

لماذا سترتفع نسبة الإصابة بالسرطان عالميا في 2050؟

منذ4 ساعة
OCD

مرضى الوسواس القهري أكثر عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 82 %

21 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

نصائح للسيطرة على نسبة السكر مستقرة في الدم

منذ2 ساعة
اطعمة

أطعمة تخفف مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء

منذ3 ساعة
كوكب المريخ

البشر يلوثون المريخ بـ7 أطنان من النفايات قبل أن تطأ أقدامهم سطحه

منذ3 ساعة
خلايا سرطانية

لماذا سترتفع نسبة الإصابة بالسرطان عالميا في 2050؟

منذ4 ساعة
من المتوقع تسجيل أكثر من 35 مليون إصابة جديدة بالسرطان في عام 2050

معدلات الإصابة بالسرطان ترتفع 77%خلال سنوات

منذ4 ساعة
موز

تجنبوا تناول الموز في هذه الفترة من اليوم

01 شباط 2024
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ20 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 