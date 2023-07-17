الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هل تحقق هذه الحبة حلم تجديد الشباب؟

9b7944cce53cdeef2a69aed269baf704.Endless-Youth-Medical-Spa-
ِشباب دائم- صورة تعبيرية
كشف باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد، وجامعة مين، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن علاج كيماوي لعكس الشيخوخة، يعتبر بمثابة بديل للعلاج الجيني.اضافة اعلان

وحدد الفريق ستة تركيبات كيميائية تبين أن لها القدرة على عكس عملية الشيخوخة في خلايا جلد الإنسان والفئران، وإعادته إلى "حالة الشباب وعكس العمر البيولوجي في أقل من أسبوع".

وتعتبر تلك أول طريقة كيماوية لتجديد الخلايا. وكان  العلاج الجيني في السابق هو الوحيد القادر على تحقيق هذا الغرض، وكانت عملية مكلفة وبطيئة.

وقال موقع ديلي ساينس أليرت إن هذه النتائج، وفق الباحثين، يمكن أن تحدث "تحولا" في علاجات الأمراض المرتبطة بالعمر، وتعزز الطب التجديدي 

أشاد الدكتور ديفيد سينكلير، عالم الأحياء الجزيئية في كلية الطب بجامعة هارفارد، المؤلف المشارك للدراسة، بهذا الاكتشاف باعتباره "اختراقا" وخطوة نحو "تجديد شباب الجسم بالكامل بأسعار معقولة".

وقال إن هذه العملية كانت تتطلب في السابق علاجا جينيا، مما حد من استخدامها على نطاق واسع"، كما أنها كانت مقتصرة على إبطاء الشيخوخة.

ويتوقع الفريق البحثي علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وإصلاح الإصابات في جسم الإنسان في المستقبل بشكل أكثر فعالية، وهو ما يجعل حلم تجديد شباب الجسم بالكامل حقيقة واقعة.

وقال سينكلير: "يوفر هذا الاكتشاف الجديد إمكانية عكس الشيخوخة بحبة واحدة، وتطبيقه على مجالات مثل تحسين البصر وعلاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة".
watermelon-2

البطيخ... فوائد صحية جديدة لم تعرفها من قبل 16 تموز 2023

shutterstock_1576424071-WEB

لحماية قلبك.. انتبه لهذه الأمور 16 تموز 2023

aspartame (1)

"الصحة العالمية": الأسبارتام "مادة مسرطنة محتملة" 15 تموز 2023

صيف حار قي قلب العاصمة الفرنسية باريس

رغم أن الخليج حرارته أعلى.. لماذا تزيد وفيات الحر في أوروبا؟ 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
eyes__glasses__optician__exam

دراسة تكشف العلاقة بين ضعف النظر والإصابة بالخرف

منذ2 ساعة
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجلوكوما هي إجراء فحص شامل للعين المتوسعة.

مجموعة أمراض قد تسبب العمى.. تعرّف على الجلوكوما

منذ22 ساعة
تحدث ضربة الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك

في ظل موجة الحر.. تعرف على الإسعافات الأولية لضربة الشمس

منذ23 ساعة
فراولة

المشكلة في حموضتها: 6 فواكه يجب تفاديها عند المساء

منذ23 ساعة
QHGRP7VJ2NN65A24ECZMXBQTOY (1)

عقار جديد لعلاج الزهايمر يجتاز اختبارا أوليا

منذ24 ساعة
حمى الضنك

حمى الضنك في مصر.. مرض مبهم يرعب الآلاف

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 