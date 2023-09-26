هل تحل كاشطات اللسان مشكلة البكتيريا في الفم؟

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ما هو كاشط اللسان؟

هل أُثبِتَت فعاليتها طبيًا؟

كيف يمكنك استخدامها؟



وهناك بكتيريا على لسان كل شخص، وبعضها مفيد لك، ولكن معظمها سيء.ويُعتبر كاشط اللسان، أو فرشاة اللسان، وسيلة فعالة للتخلص من هذه الجراثيم في حال استخدمته بشكلٍ صحيح، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان.كاشطات اللسان هي أجهزة معدنية أو بلاستيكية تُستخدم لتنظيف سطح اللسان.وقال طبيب الأسنان التجميلي من "Smiles of NYC" في مانهاتن، الدكتور مايكل كوسدون، إنها بمثابة مشط للسان.وتقوم الأداة بإزالة الطبقة البيضاء التي تحتوي على تراكمات من البكتيريا، وجزيئات الطعام، والخلايا الميتة المحاصرة بين شقوق براعم التذوق في اللسان. وهذا يشمل البكتيريا المُنتِجة لمركّبات الكبريت التي تسبّب رائحة الفم الكريهة.وقال كوسدون إنّ كشط اللسان يمكن أن يُفيدك عند تواجد "الكثير من البكتيريا، وطبقة على لسانك"، ومن ثم أضاف: "من خلال كشطها، يمكنك تذوق الأشياء بشكلٍ أفضل بالفعل بما أنّ الجراثيم تغطي مكان وجود براعم التذوق".تدعم بعض الدراسات الطبية استخدام كاشطات اللسان للتخلص من بكتيريا اللسان، ورائحة الفم الكريهة، لكن كانت الدراسات صغيرة في الغالب، ولم تُظهر نتائج قوية.ووجدت التجارب السريرية القليلة المتاحة فائدة أكبر قليلاً في استخدام كاشطات اللسان لتنظيف اللسان مقارنةً بفرشاة الأسنان، ولكن كانت هذه التأثيرات مؤقتة.ولعدم وجود أدلة قوية، لا تدعم جمعية طب الأسنان الأمريكية كاشطات اللسان حاليًا.ولكن ليس هناك أي ضرر في تجربتها إذا كنت مهتمًا، طالما يعطي الأشخاص الأولوية للتوصيات الأخرى المتمثلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستخدام خيوط تنظيف الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، بحسب المتحدثة باسم المسؤول عن إرشاد المستهلكين بجمعية طب الأسنان الأمريكية، الدكتورة أليس بوغوصيان.وقال كوسدون: "يمكنك استخدام مكشطة اللسان كما تستخدم شفرة الحلاقة".حرّك المكشطة لأعلى وأسفل اللسان من 3 إلى 5 مرات لإزالة البكتيريا، واضغط قليلاً عند كشط اللسان، نقلا عن سي ان ان.لا تضغط للأسفل بقوة شديدة، فقد يتسبب ذلك في حدوث جروح صغيرة في النتوءات الموجودة على لسانك، أي الحليمات.وتحتضن هذه النتوءات الصغيرة براعم التذوق الخاصة بك، وقد يؤدي خدشها للالتهاب أو التهيج عند تناول الأطعمة الحامضة والحارة.وإذا كنت لا تستخدم مكشطة اللسان التي تُرمى بعد مرّة واحدة فقط، سوف تحتاج إلى غسلها بالماء والصابون بعد كل استخدام.ونصح كوسدون بنقع مكشطة اللسان في كوب من الماء الممزوج ببيروكسيد الهيدروجين لعدة دقائق لتطهيره جيدًا.