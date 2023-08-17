الخميس 17 آب 2023
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هل تساعد ‫لصقات الجروح في علاج البثور؟

هل تساعد ‫لصقات الجروح في علاج البثور؟
هل تساعد ‫لصقات الجروح في علاج البثور؟
انتشرت الآونة الأخيرة حيلة تجميلية ‫تتمثل في استعمال لصقات الجروح لعلاج البثور. فما مدى جدوى هذه الحيلة؟.

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر أن لصقات الجروح ‫هي لصقات غروانية مائية تعمل على تسريع التئام الجروح المفتوحة، حيث إنها تمتص كميات كبيرة من إفرازات الجرح بسرعة، ولا تسمح بنفاذ البكتيريا والماء.اضافة اعلان

‫وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية كما نقلت الجزيرة أن البثور تحتاج إلى هواء لتجف، ‫في حين أنه عند تغطيتها بلصقة جروح تنشأ بيئة رطبة، مما لا يساعد على ‫التخلص منها.

‫وبناء على ذلك، تعمل لصقة الجروح جيدا مع الجروح المفتوحة المراد ‫إغلاقها، بينما لا تعد مناسبة لعلاج البثور.

‫وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام لصقات البثور العادية، حيث إنها تحتوي على ‫مواد فعالة مضادة للالتهابات وذات تأثير مجفف، مما يساعد في تسريع وتيرة ‫علاج البثور.

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