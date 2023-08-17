هل تساعد ‫لصقات الجروح في علاج البثور؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر أن لصقات الجروح هي لصقات غروانية مائية تعمل على تسريع التئام الجروح المفتوحة، حيث إنها تمتص كميات كبيرة من إفرازات الجرح بسرعة، ولا تسمح بنفاذ البكتيريا والماء.
وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية كما نقلت الجزيرة أن البثور تحتاج إلى هواء لتجف، في حين أنه عند تغطيتها بلصقة جروح تنشأ بيئة رطبة، مما لا يساعد على التخلص منها.
وبناء على ذلك، تعمل لصقة الجروح جيدا مع الجروح المفتوحة المراد إغلاقها، بينما لا تعد مناسبة لعلاج البثور.
وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام لصقات البثور العادية، حيث إنها تحتوي على مواد فعالة مضادة للالتهابات وذات تأثير مجفف، مما يساعد في تسريع وتيرة علاج البثور.