هل تساعد ‫لصقات الجروح في علاج البثور؟

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انتشرت الآونة الأخيرة حيلة تجميلية ‫تتمثل في استعمال لصقات الجروح لعلاج البثور. فما مدى جدوى هذه الحيلة؟.‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر أن لصقات الجروح ‫هي لصقات غروانية مائية تعمل على تسريع التئام الجروح المفتوحة، حيث إنها تمتص كميات كبيرة من إفرازات الجرح بسرعة، ولا تسمح بنفاذ البكتيريا والماء.‫وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية كما نقلت الجزيرة أن البثور تحتاج إلى هواء لتجف، ‫في حين أنه عند تغطيتها بلصقة جروح تنشأ بيئة رطبة، مما لا يساعد على ‫التخلص منها.‫وبناء على ذلك، تعمل لصقة الجروح جيدا مع الجروح المفتوحة المراد ‫إغلاقها، بينما لا تعد مناسبة لعلاج البثور.‫وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام لصقات البثور العادية، حيث إنها تحتوي على ‫مواد فعالة مضادة للالتهابات وذات تأثير مجفف، مما يساعد في تسريع وتيرة ‫علاج البثور.