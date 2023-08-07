هل تعرف هذا عن القصور الوريدي المزمن؟

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ما الذي يسبب القصور الوريدي المزمن؟



الأعراض:



كيف يتم تشخيص القصور الوريدي المزمن؟



ما هو علاج القصور الوريدي المزمن؟



قد يشمل العلاج:



وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ أسباب القصور الوريدي المزمن، وأعراضه، وكيفية تشخيصه، إضافة إلى الأدوية المستخدمة والخطة العلاجية التي سيضعها الطبيب بناء على عوامل عدة.غالبًا ما يتم تجاهل القصور الوريدي المزمن (CVD) من قبل مقدمي الرعاية الصحية بسبب عدم تقدير حجم المشكلة وتأثيرها، فضلاً عن التعرف غير الكامل على المظاهر المختلفة للاضطرابات الوريدية الأولية والثانوية. ترتبط أهمية الأمراض القلبية الوعائية بعدد الأشخاص المصابين والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لمظاهرها الأشد خطورة. تعد الأمراض القلبية الوعائية مشكلة شائعة جدًا، أحد المظاهر الأكثر شيوعًا للأمراض القلبية الوعائية هي توسع الدوالي.يصف القصور الوريدي المزمن (Chronic Venous Insufficiency) حالة تؤثر على الجهاز الوريدي للأطراف السفلية، مع وجود شرط لا غنى عنه وهو ارتفاع ضغط الدم الوريدي الذي يسبب أمراضًا مختلفة، بما في ذلك الألم والوذمة وتغيرات الجلد والتقرحات. غالبًا ما يشير القصور الوريدي المزمن إلى الأشكال الأكثر تقدمًا من الاضطرابات الوريدية، بما في ذلك المظاهر مثل فرط التصبغ، والأكزيما الوريدية، وتصلب الجلد الدهني، والضمور الأبيض والقرح الملتئمة أو النشطة. ومع ذلك، نظرًا لأن الدوالي تحتوي أيضًا على صمامات غير كفؤة وزيادة الضغط الوريدي، فإننا نستخدم مصطلح القصور الوريدي المزمن لتمثيل الطيف الكامل لمظاهر أمراض القلب والأوعية الدموية.يحدث القصور الوريدي المزمن نتيجة تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية، مما يتسبب في حدوث تشوهات في الأوعية الدموية الوريدية والأوعية الدموية الدقيقة والجلد والأنسجة الرخوة، وغالبًا ما تكون معقدة بسبب العدوى المزمنة والالتهابات. تشوهات الأوعية الدموية الوريدية (تغيرات الصمامات والجدار) تسبب ارتفاع ضغط الدم الوريدي، في حين أن تشوهات الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية، والأوردة بعد الشعيرات الدموية، والأوعية الليمفاوية) يمكن أن تؤدي إلى التهاب موضعي، مما يتسبب في تلف الجلد والمحيط والأنسجة الرخوة.تشمل عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم الوريدي: التاريخ العائلي والسمنة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين وتاريخ الإصابة بالتخثر الوريدي العميق، وزيادة العمر، والحمل، والوقوف لفترات طويلة، والقامة الطويلة، علماً بأن الإناث أكثر عرضة للإصابة.- الوذمة: يمكن أن تظهر الوذمة الوريدية على جانب واحد إذا كان هناك مرض وريدي كبير في طرف سفلي واحد فقط (مثل الصدمة والتشوهات الخلقية). ومع ذلك، بالنسبة لأي مريض يعاني من وذمة بالطرفين الأيمن والأيسر، من المهم ملاحظة حالته وفحص حركة الكاحل والقدم، حيث يساهم ضعف عضلة الربلة في التورم. كما أن الوذمة اللمفية، يمكن أن تساهم أيضًا في تورم الأطراف لدى مرضى القصور الوريدي المزمن.- تغيرات الجلد: يؤدي ارتفاع ضغط الدم الوريدي لفترات طويلة إلى ظهور الجلد المتقشر والمتشقق والحكة (التهاب الجلد الركودي)، وهذا يمكن أن يسبب حدوث التهاب وتصلب حول المنطقة المصابة. تشمل التغيرات الملحوظة في الجلد سماكة الجلد، فرط التصبغ، وتصلب الجلد.- قرحة الساق الوريدية (Venous Leg Ulcer): آفة جلدية مفتوحة في الساق أو القدم تحدث في منطقة متأثرة بارتفاع ضغط الدم تحدث بشكل شائع في النصف السفلي الإنسي من الساق، فوق الكعب الإنسي، ولكن يمكن أن تحدث على الجانب الخلفي من أسفل الساق وعلى ظهر القدم أيضًا. تتنوع الجروح من جروح صغيرة منعزلة إلى جروح متعددة أو جروح محيطية، وغالبًا ما تتكرر. عادة ما تقتصر الجروح على تكسر الجلد فقط ولا تمتد إلى العضلات أو الهياكل العميقة. يمكن أن تنزف هذه الجروح بشدة، مما يؤدي إلى مزيد من تهيج الجلد إذا لم يتم السيطرة على التورم بشكل كافٍ.سيأخذ الطبيب التاريخ المرضي ويجري الفحص السريري. قد يكون لديك أيضًا اختبار تصوير يسمى الموجات فوق الصوتية المزدوجة. هذا ينظر إلى تدفق الدم وبنية أوردة ساقيك، ويتحقق من سرعة واتجاه تدفق الدم في الأوعية الدموية.سيضع الطبيب خطة علاج لك بناءً على:- عمرك وصحتك العامة وتاريخك الطبي.- ما مدى جدية حالتك.- كيف تتعامل مع بعض الأدوية بشكل جيد.- علاماتك وأعراضك.- إذا كان من المتوقع أن تسوء حالتك.- تحسين تدفق الدم في أوردة الساق: يمكن أن يؤدي رفع الساقين إلى تقليل التورم وزيادة تدفق الدم. قد يساعد أيضًا ارتداء الجوارب الضاغطة والتمارين المنتظمة أيضًا إلى تحسين تدفق الدم.- الأدوية: يمكن استخدام الأدوية التي تزيد من تدفق الدم عبر الأوعية مع العلاج بالضغط للمساعدة في التئام قرح الساق. يمكن أيضًا استخدام الأسبرين للمساعدة في التئام التقرحات. لا يُنصح باستخدام الأدوية التي تسحب السوائل الزائدة من الجسم عبر الكلى (مدرات البول) بكثرة. ولكن يمكن استخدامها إذا كانت هناك حالات أخرى مرتبطة أيضًا بالتورم، مثل قصور القلب أو أمراض الكلى.- الاستئصال الوريدي بالليزر أو الاستئصال بالترددات الراديوية (RFA) والذي يغلق الوريد. بمجرد إغلاق الوريد، تقل تجمعات الدم في الساق ويتحسن تدفق الدم بشكل عام.- المعالجة بالتصليب (Sclerotherapy): يمكن استخدام هذه الطريقة إذا كانت الحالة أكثر خطورة. يتم حقن مادة كيميائية في الأوردة المصابة. تتسبب المادة الكيميائية في حدوث ندبات في الأوردة بحيث لا يمكنها حمل الدم بعد ذلك. ثم يعود الدم إلى القلب من خلال الأوردة الأخرى.- الجراحة: يتم اللجوء لذلك في الحالات الشديدة: تشمل الجراحة عملية الربط (Ligation) حيث يتم تقييد الوريد المصاب بحيث لا يتدفق الدم من خلاله. إذا تضرر الوريد أو صماماته بشدة، فسيتم إزالة الوريد. وهذا ما يسمى تجريد الوريد(Vein stripping).