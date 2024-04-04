الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تغني عملية الليزك عن ارتداء النظارة الطبية؟

عملية الليزك
عملية الليزك

يعتقد معظم الأشخاص أن الليزك يغني الإنسان عن النظارة الطبية، ولكن المفاجأة أن بعض الحالات تظل بحاجة إلى ارتدائها بعد إجراء عملية تصحيح الإبصار.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك، وفقًا لموقع "myvision".

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أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك

لا يحتاج الغالبية العظمى من المرضى إلى ارتداء النظاراة الطبية أو العدسات اللاصقة بعد إجراء عملية الليزك، بحسب الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.


وتوصلت بعض الدراسات لنتائج مماثلة، حيث وجد الباحثون أن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و46 عامًا ليسوا بحاجة إلى ارتداء نظارة طبية أو عدسات لاصقة بعد إجراء الليزك، لأن نسبة نجاح العملية تبلغ لديهم 98.5%.


وتتحسن الرؤية لدى حوالي 90% من المرضى بعد إجراء الليزك بمعدل يتراوح بين 20/20 و20/40 دون ارتداء العدسات اللاصقة والنظارات الطبية.


ومع ذلك، يصبح ارتداء النظارة الطبية بعد الليزك أمر في غاية الأهمية للأشخاص الذين يمتهنون وظائف تشترط التمتع برؤية حادة، مثل الجراحين والطيارين.


وإذا كان المريض لا يرغب في ارتداء النظارة الطبية، يقترح عليه طبيب العيون إجراء تعزيز إضافي لعملية الليزك، لتصحيح ما لم تفعله الجراحة الأولية.


وعادةً ما تكون نظارة القراءة ضرورية لكبار السن بعد إجراء الليزك، لأن العملية لا تساعد على تصحيح طول النظر الشيخوخي بشكل كامل، وهو فقدان الرؤية القريبة المرتبط بالتقدم في العمر.

 

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