الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هل من الممكن استخدام الشامبو كبديل عن غسول الجسم؟

تصنيع غسول الجسم بمكونات مثل الجلسرين، والتي تساعد على ترطيب البشرة
تصنيع غسول الجسم بمكونات مثل الجلسرين، والتي تساعد على ترطيب البشرة
عند نفاد غسول الجسم غالباً ما نلجأ إلى الشامبو لاستخدامه كبديل سريع، لكن هل يعتبر ذلك خياراً آمناً؟  على الرغم من أن للشامبو مفعولاً شبيهاً بمفعول غسول الجسم من ناحية إنتاج الرغوة وتنظيف الجسم، فإن لاستخدامه على البشرة أضراراً قد تبدأ بالحكة وتنتهي بتهيُّج الجلد وجفافه. اضافة اعلان

لماذا لا يجب استبدال غسول الجسم بالشامبو؟

نظراً إلى أن كلا المنتجين مصمم للاستخدام البشري، فهل من الآمن استخدام الشامبو بدلاً من غسول الجسم؟ لتقديم إجابة دقيقة، نحتاج إلى معرفة المكونات الموجودة في الشامبو أولاً. على الرغم من أن تركيبة الشامبو تختلف من علامة تجارية إلى أخرى، فإن المكونات الأساسية هي ذاتها بالغالب. 

الشامبو عبارة عن تركيبات معقدة من مكونات مختلفة، معظمها من المواد الخافضة للتوتر السطحي. ووفقاً لما ورد في موقع The List، فإن ما يصل إلى 20% من الشامبو مصنوع من مواد خافضة للتوتر السطحي، وهذه المواد هي التي تؤدي إلى تكوين الرغوة. ومع ذلك، يحتوي الشامبو عادةً على مواد خافضة للتوتر السطحي أقوى وأكثر تركيزاً من غسول الجسم. هذا يعني أن الشامبو على الجلد يمكن أن يعطل الحاجز الواقي الطبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى الحكة وتفاعلات الجلد والحساسية والجفاف. 

في المقابل، يتم تصنيع غسول الجسم بمكونات مثل الجلسرين، والتي تساعد على ترطيب البشرة، وتعويض ما تغسله المواد الخافضة للتوتر السطحي. من ناحية أخرى، الشامبو ليس مصمماً لترطيب الجسم. 

ولكن ماذا لو قمت بترطيب بشرتك بعد ذلك؟ حسناً، هذا لا يعالج مشكلة الأس الهيدروجيني. عادةً ما يكون للشامبو درجة حموضة أقل من غسول الجسم، ويمكن أن يؤدي الإخلال بتوازن درجة الحموضة في بشرتك إلى حدوث تهيج وقد يؤدي إلى تغيير ميكروبيوم الجلد.

علاوة على ذلك، غالباً ما يحتوي الشامبو على روائح تهدف إلى الحفاظ على رائحة الشعر منعشة. إلا أن هذه العطور من المكونات التي يجب تجنبها إذا كانت بشرتك حساسة. حتى أنواع البشرة الأخرى قد تتفاعل بشكل سيئ مع عطر الشامبو، لأنه غير مصمم للبشرة. إضافة إلى ذلك، قد يحتوي الشامبو على إضافات مصممة، خصوصاً للعناية بالشعر والتي لا تقدم أي فائدة للبشرة.

هل يمكن أن يكون لاستخدام الشامبو على بشرتك آثار سلبية طويلة المدى؟

الخبر السار هو أن استخدام الشامبو على بشرتك كحلٍّ لمرة واحدة، من غير المرجح أن يسبب ضرراً طويل المدى إلا إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص لأي مكونات.

إذا لم يكن لديك بشرة حساسة، فربما لا داعي للقلق بشأن هذا، إلا إذا كنت تستخدمين منتجاً مع أي من مكونات الشامبو والبلسم التي تسبب تلف الشعر.

في هذه الحالة، سوف تلحق الضرر بشعرك وبشرتك في الوقت ذاته. ومع ذلك، إذا واصلت حرمان بشرتك من العناصر الغذائية التي تحتاجها باستخدام الشامبو بدلاً من غسول الجسم، فقد تساهم في شيخوخة بشرتك المبكرة.

في المقابل، ماذا عن استخدام غسول الجسم كشامبو؟ إذا كنت تهتمين بصحة شعرك، فلا يجب عليك فعل ذلك، خاصةً أنّ غسل الشعر يمكن أن يتأخر عادةً إذا لزم الأمر.

يتكون غسول الشعر من مكونات محددة تعزز نمو الشعر وتحميه من التلف. من ناحية أخرى، فإن غسول الجسم ليس مصمماً لتوفير هذه الفوائد، وقد يكون وصفة مثالية لتساقط الشعر. -وكالات
shutterstock_1854445051

كيف يؤثر التمييز في العمل على الصحة العامة؟ 10 تموز 2023

weight loss header

دون رياضة وحرمان من الطعام.. طريقة عملية لفقدان الوزن 10 تموز 2023

SM-COMP-SIXHEALTHv2

هذه العادات الصباحية تمنع فقدانك للوزن 10 تموز 2023

فقدان الوزن بعد الأربعين- صورة تعبيرية

هذه أفضل الأشهر لنجاح حمية إنقاص الوزن.. وأغسطس الأسوأ 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تربط العديد من الدراسات استهلاك الأطعمة المتفحمة والمقلية بتلف الحمض النووي

لماذا تزيد الأطعمة المطبوخة بدرجات حرارة عالية من خطر السرطان؟

منذ2 ساعة
chi-tech1

تصفيف الشعر أحدها.. 5 مهن مرتبطة بخطر أحد أنواع السرطان

منذ4 ساعة
هذه هي كمية اللحوم المسموح بها لكبار السن

هذه هي كمية اللحوم المسموح بها لكبار السن

منذ6 ساعة
العلماء باتوا يركزون على فاعلية ومسار الأدوية داخل الجسم خلال العلاج السريري في جميع مراحله

علماء روس يبتكرون طريقة تسهل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

منذ7 ساعة
فقدان الوزن

عادات صباحية تمنعك من فقدان الوزن

منذ21 ساعة
طفل على سرير

خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. لا ترتكبه عند وضع طفلك بالسرير

10 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ19 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 