الإثنين 18 أيلول 2023
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هل يسمح الأطباء لمرضى الحساسية بأدوية تحتوي على اللاكتوز؟

هل يسمح الأطباء لمرضى الحساسية بأدوية تحتوي على اللاكتوز؟
هل يسمح الأطباء لمرضى الحساسية بأدوية تحتوي على اللاكتوز؟
الدوحة - يتساءل الكثير من مرضى حساسية اللاكتوز (سكر الحليب)، عما إذا كانوا قادرين على تناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز.
الصيدلانية أورسولا زيلربيرغ أكدت، أنه يسمح لمرضى حساسية اللاكتوز بتناول الأدوية المتضمنة سكر الحليب، بالنظر إلى أنها تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليغرام، ومن ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.اضافة اعلان
ويمكن للمرضى عادة تحمل ‫اللاكتوز بكمية تتراوح بين 8 و10 غرامات يوميا.
كما قالت زيلربيرغ: "إنه لا يتعين على المرضى تناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز (المسؤول عن هضم سكر الحليب) كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على الأعراض الفردية، فإذا كان الدواء الذي يتناوله المريض هو المصدر الوحيد للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول أقراص اللاكتاز.
وتعاني نسبة تقدر بـ60 % من الناس من حساسية اللاكتوز بنسب متفاوتة، وهي تتمثل بعدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الحليب الموجود بالحليب ومنتجات الألبان أو امتصاصه بشكل سيئ، وذلك بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وبدلا من ذلك يتم امتصاصه بواسطة بكتيريا الأمعاء. ويعاني مرضى حساسية اللاكتوز من أعراض عدة، أبرزها: آلام البطن، الشعور بالامتلاء، الانتفاخ، الغثيان، الإسهال، الصداع. وتتم مواجهة حساسية اللاكتوز، وتسمى أيضاً عدم تحمل اللاكتوز، من خلال التخلي عن المنتجات المحتوية عليه، وتناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز الذي يساعد الجسم على امتصاص اللاكتوز. -(الجزيرة نت)

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