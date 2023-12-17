الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة من الخوف؟

شعر أبيض
شعر أبيض

أظهرت العديد من الأفلام أنه عندما يتعرض الإنسان إلى حالة خوف شديدة، فإن شعره يتحول إلى اللون الأبيض بشكل شبه فوري، فهل هذا الأمر حقيقي فعلا، وهل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة واحدة عند التعرض للخوف الشديد؟

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لماذا يشيب شعر الإنسان؟

من المعروف أن عملية تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض هي عملية فسيولوجية تدل على التقدم في العمر، حيث يبدأ ذلك في العام الـ40، ويزداد بشكل كبير في الـ50.


وهناك هرمون يدعى "الميلانين" وهو المسؤول عن لون الشعر، وعندما يتقدم الإنسان في العمر يقل إفراز هذا الهرمون في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى تخلي الشعر عن لونه ورجوعه إلى اللون الأبيض.


هل يمكن للشعر أن يشيب من الخوف؟

يمكن للشعر أن يشيب في حال تعرض الإنسان إلى موقف مخيف، ولكن ليس بشكل شبه فوري، قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا تصل لأسابيع وحتى أشهر، ولكن من المستحيل، كما تظهر بعض الأفلام، الانتقال إلى اللون الأبيض بشكل فوري، وفق قناة "عالم العلوم" التي تبث أخبارها عبر خدمة "أخبار ياندكس".


الخوف والتوتر النفسي يمكن أن يؤديا إلى تلف الخلايا ويمكن أن يؤديا أيضا إلى تشنج في الأوعية التي تغذي الشعر، والذي بدوره يؤدي إلى عدم وصول هرمون "الميلانين" إلى الخلايا، وبالتالي ظهور الشيب.

 

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