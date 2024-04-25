وداعاً للمناديل المبللة في بريطانيا

من المقرر حظر بيع المناديل المبللة التي تحتوي على بلاستيك في المملكة المتحدة، وفقاً لتشريع من المتوقع التصديق عليه.



وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية، أنه من المتوقع أن يعلن وزير البيئة البريطاني ستيف باركلي، عن خطط لتطبيق التشريع قبل العطلة الصيفية في يوليو القادم، وذلك بعد حملة مستمرة منذ فترة لحظر هذه المنتجات.



وسينص القانون على أنه من غير القانوني بيع أو توفير المناديل المبللة التي تحتوي على البلاستيك في إنجلترا، ومن المقرر أن تليها بقية مناطق المملكة المتحدة بحلول الخريف.



يذكر، أنه في النهاية تتكسر المناديل المبللة إلى مواد بلاستيكية صغيرة، مما يضر بالأنظمة البيئية ويساهم في تلوث المياه.



وقال باركلي: «لقد كنت واضحاً بأن هناك حاجة لاتخاذ خطوة نحو التغيير لحماية مياهنا من التلوث». وكالات

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