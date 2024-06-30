 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وسط دهشة الأطباء.. يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعاتي أذن (فيديو)

غرفة عمليات
غرفة عمليات
تداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، مقطع فيديو لمريض يخضع لعملية جراحية في معدته بأحد مستشفيات صنعاء، لاستخراج عشرات الأقلام وسماعتي أذن، وسط دهشة الأطباء واستغرابهم.اضافة اعلان

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المريض شعر بآلام حادة في معدته، قبل أن يتم إخضاعه لأشعة مقطعية، أظهرت وجود أجسام غريبة في معدته، وهو ما استدعى التدخل الجراحي.

وقال الناشط صادق السليماني، إن المريض نقل إلى مستشفى "اليحيري" التخصصي للجراحة العامة بصنعاء، لإجراء عملية جراحية عاجلة، لاستخراج الأجسام المجهولة من معدته.

ويبيّن مقطع الفيديو المصوّر أثناء العملية الجراحية، عثور الأطباء عقب شقّ معدة المريض، على 80 قلم حبر، وسماعتي أذن سلكيتين، وسط ذهول الأطباء من حالة المريض غير المسبوقة.

وفي حين عبّر بعض النشطاء على مواقع التواصل عن استغرابهم من دوافع ابتلاع المريض لهذه المقتنيات صعبة البلع، انتقد آخرون الأطباء الذين ظهروا في الفيديو وهم يمزحون وفي حالة "غير عابئة بصحة وسلامة المريض".

ورجّح الناشط محمد الماوري، أن التشخيص الأقرب لهذه الحالة، هو اضطراب نفسي اسمه "بيكا"، وهو "اضطراب يسبب رغبة قهرية لأكل أو ابتلاع أشياء غير قابلة للأكل وليست غذائية، وقد يرتبط هذا بأمراض نفسية أخرى". وكالات
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