وفاة بريطاني بعد تناول كميات كبيرة من فيتامين «د»

تُوفي رجل بريطاني بسبب تناول كميات كبيرة من فيتامين «د»، الأمر الذي دفع الخبراء للتحذير من مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات والمكمّلات الغذائية.

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ووفق صحيفة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد جرى إدخال ديفيد ميتشنر، البالغ من العمر 89 عاماً، مستشفى إيست ساري، بعد شعوره ببعض التعب، ليكتشف الأطباء، بعد ذلك، أنه يعاني فرط كالسيوم الدم (ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم)، نتيجة المستويات الزائدة من فيتامين «د»، حيث كشفت الاختبارات أن هذه المستويات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.



وتُوفي ميتشنر بعد 10 أيام من دخول المستشفى.



ويمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل تلف الكلى وعدم انتظام ضربات القلب.



وتشمل أعراض ارتفاع مستويات الكالسيوم بالدم الغثيان والقيء وآلام البطن وكثرة التبول والجفاف.



وأصدر جوناثان ستيفنز، مساعد الطبيب الشرعي في مقاطعة ساري البريطانية، تقريراً يحث الوكالات التنظيمية على تحذير المستهلكين من مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات.



وذكر التقرير أن «ديفيد ميتشنر كان يتناول مكملات الفيتامينات، طوال الأشهر التسعة السابقة على الأقل. ولم تحتوِ هذه المكملات على أي تحذيرات على العبوة أو داخلها توضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة».



وأضاف: «يمكن أن يكون لمكملات الفيتامينات مخاطر وآثار جانبية خطيرة للغاية عند تناولها بكميات زائدة».



ووفقاً للدكتور بيتر كوهين، أستاذ الطب المساعد في تحالف «كامبريدج هيلث ألاينس» في ماساتشوستس، فإن جرعة فيتامين «د»، التي يجب أن يحصل عليها البالغون الأصحّاء يومياً، هي «15 ميكروغراماً».



وتابع: «عادةً، يمكن أن يحصل الأشخاص على هذه الجرعة من التعرض لأشعة الشمس وتناول بعض الأطعمة».



ومن بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «د»، سمك السلمون، والتونة، والحليب، والزبادي، والبيض، والفطر.

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